Meade se mantiene con el presidente, pero se deslinda de la corrupción

Los tres candidatos a la presidencia de la República que encabezan las preferencias en el proceso electoral de 2018 estuvieron de forma simultánea en Guadalajara.

Además de sostener eventos privados, José Antonio Meade Kuribreña del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Ricardo Anaya Cortés de la Coalición por México al Frente (PAN, PRD y MC) y Andrés Manuel López Obrador, representante de la Coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES), se presentaron ante empresarios en la inauguración de Expo ANTAD & Alimentaria México 2018 que se realiza en Expo Guadalajara, donde conversaron sobre algunos aspectos de sus plataformas.

Los candidatos no coincidieron en el evento; sus participaciones fueron escalonadas y con logística diseñada para que no se toparan dentro del recinto ferial. A decir de organizadores de la Expo, esto se hizo para no violentar la ley electoral. No se invitó a los demás aspirantes a la presidencia por falta de espacio en el programa de actividades.

Además de su participación en el foro frente a empresarios de ANTAD, el representante del PRI, Jose Antonio Meade, sostuvo un encuentro con directivos de medios de comunicación de Jalisco.

En su presentación de ANTAD, Meade rechazó que su campaña trate de deslindarse del trabajo del presidente Enrique Peña Nieto, aunque aseguró que si quiere desmarcarse de los políticos corruptos y sus contrincantes políticos.

"Nosotros lo que queremos es marcar diferencia con la política corrupta, marcar una diferencia con quiénes estamos compitiendo en la boleta. Yo estoy conteniendo contra Ricardo (Anaya) y contra Andrés Manuel (López Obrador) (…) quiero decir que en mi trayectoria de vida, hay honorabilidad y hay resultados, no hay negocios desde el poder y no hay ocultamiento de mi patrimonio”,en clara alusión a las investigaciones que se le siguen a Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero.

Meade afirmó que promoverá reformas a nivel federal que otorguen autonomía al ministerio público y que puedan sancionarse los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos con libertad.

Del mismo modo, el abanderado tricolor negó rotundamente que se busque una alianza con grupos afines a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, para obtener el voto del gremio magisterial.