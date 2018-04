Yo no dividí a Acción Nacional, asegura Margarita Zavala

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que ella no fue la causante de la división del Partido Acción Nacional (PAN) en estas elecciones presidenciales.

"Yo no soy, yo no fui causa de la división del PAN, al contrario, fue la consecuencia, y no digo respecto del PAN en sí mismo, sino de la dirigencia que anuló los órganos democráticos y que hizo que el PAN dejara de ser un punto referencia democrática", reiteró.

Durante una transmisión en vivo por Facebook, subrayó la importancia de que no haya agresiones entre los candidatos presidenciales, aunque sí contrastes de proyectos, y planteó que su campaña será de idea y propuestas.

Desde su casa, que comparte con el expresidente Felipe Calderón y sus tres hijos, así como la irrupción en el vídeo de uno de sus perros que presentó como Rock, el cual se acercó a ella mientras contestaba las preguntas de sus seguidores en la red social, habló sobre diversos temas.

Expuso que desde hace mucho tiempo el país está preparado para que lo gobierne una mujer y que si esto hubiera ocurrido “nos hubiera ido mejor”, aunque aclaró que en la actualidad pertenecer a ese género no es un obstáculo para destacar en los diferentes ámbitos y que cuenta con estas.

Zavala Gómez del Campo sostuvo que en todos los partidos “hay gente buena”, que pone en el centro los intereses de Mexico, por lo que cuando llegue a la Presencia de la República buscará un gobierno de coalición.

“Eso implica hablar con los partidos para hacer el gabinete y ahí de los cuatro soy la más libre porque no tengo compromisos, así que será más fácil para mi hacer un gobierno de coalición que a los otros, que no les digan otra cosa”, dijo.

Afirmó que los mayores retos que enfrenta México son el miedo por la inseguridad y la corrupción, al señalar que el primero de esos fenómenos se resolverá con valentía a la hora de gobernar, enfrentando a la delincuencia y metiendo a los criminales a la cárcel.

Inidcó que buscará fortalecer las instituciones de seguridad, por lo que sacará a la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación “porque ahí la escondieron” y planteó crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sobre la corrupción dijo que será implacable contra ésta y propuso para enfrentarla fomentar los valores con una cultura de la legalidad desde las escuelas, familias y el propio gobierno, para lo cual anunció que creará una oficina de ética en la Presidencia de la República.

Sobre el muro fronterizo reiteró que los mexicanos no pagarán un solo peso por éste, pues desde 2009 la migración al vecino país es negativa y lo que se debe hacer es fortalecer la relación con Estados Unidos pues va más allá de la idea “cara y mala” de su presidente Donald Trump.

