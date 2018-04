Presidenciables aplauden respuesta de Peña Nieto frente a propuesta de Trump

Los candidatos a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Margarita Zavala y Ricardo Anaya, celebraron la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, contra su propuesta de enviar a la Guardia Nacional a la frontera.

Este jueves, el Ejecutivo federal señaló que “nada ni nadie está sobre la soberanía y dignidad de los mexicanos”, y llamó a la unidad más allá de los partidos.

"Si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo (…) Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo", precisó Peña Nieto.

Durante una gira en Laredo, Tamaulipas, López Obrador aplaudió la respuesta del presidente mexicano, e indicó que no hay razón para fortalecer la seguridad en la frontera, pues, en comparación con el gobierno de Barack Obama, la migración a Estados Unidos disminuyó.

“Vamos a seguir manteniendo una relación de respeto. No queremos la confrontación, pensamos que lo mejor es el entendimiento; vamos a tener siempre una relación respetuosa con el gobierno de EU, pero vamos a pedir que haya respeto mutuo”, indicó.

Además, aseguró que la propuesta “antimexicana” de Donald Trump es una campaña para posicionarse políticamente en EU y poder reelegirse, pues esa “propaganda” le sirvió para ser presidente de Norteamérica.

Por su parte, Anaya Cortés desde Puebla, calificó como correcta la postura del Gobierno Federal frente a los ataques de Trump, pero aseguró, no es suficiente.

"Debemos decir con firmeza que las negociaciones con EUA están condicionadas a que cesen las amenazas hacia los mexicanos. Es momento de unidad nacional", ahondó el candidato de la coalición "Por México al Frente".

Agregó que si bien es correcto el primer paso del presidente al dar un mensaje, lo que ahora sigue "es dejarle muy claro al presidente de Estados Unidos que no vamos a tolerar estos ataques y estas amenazas y que nosotros nos retiraremos de las negociaciones mientras no cambie esa posición, mientras no haya respeto a nuestro país".

La candidata independiente Margarita Zavala continúo con esta ola de celebración pues dijo más allá del periodo electoral, era un gran logro que se unieran los candidatos a una sola voz sobre todo cuando está en juego la dignidad de los mexicanos.

"Desde luego estamos todos unidos, porque se trata de la dignidad de nuestro país, de pedir respeto al trato con México y los mexicanos", expresó.

Asimismo, el candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, también aplaudió la posición del presidente y reconoció las posturas de Anaya, AMLO y Zavala.

“Suscribo la firme posición del presidente Enrique Peña Nieto, así como la postura de Ricardo Anaya, López Obrador y Margarita Zavala en defensa de nuestra soberanía y dignidad nacional, ante las amenazas de Donald Trump”. Unidos somos más fuertes”, precisó en su cuenta de Twitter.

