Presidenciables reprobados en materia educativa

Al menos 10 organizaciones de la sociedad civil consideraron que los candidatos a la presidencia de la República, José Antonio Meade y Ricardo Anaya no se encuentran inmersos en los problemas educativos que enfrenta el país, pues sus propuestas tiene deficiencias en temas como la evaluación de los docentes, mejoramiento del aprendizaje y hacer eficiente el presupuesto en materia educativa.

De acuerdo con el presidente de Suma por la Educación, Francisco Landero, lo anterior se dio a conocer durante una reunión entre las organizaciones que conforman la iniciativa 10 por la Educación y los abanderados del PRI-PVEM-NA y PAN-PRD-MC, debido a que el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador rechazó la invitación.

Sin embargo, Landero explicó que México enfrenta un problema grave en este sector debido a que 38% de los alumnos no cuenta con los conocimientos básicos como comprensión de lectura, redacción y resolución de operaciones matemáticas como suma, resta, división y multiplicación.

“Más de un tercio de los alumnos en México no tiene los aprendizajes mínimos que deberían tener en as materias básicas como matemáticas y español. Pero el segundo reto que deberá tomar en cuenta es el tema de la honestidad, pues los recursos no llegan a escuelas en zonas rurales e indígenas”, explicó Francisco Landero.

Otro de los problemas que se detectaron es que los candidatos desconocían la existencia del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) que tiene el objetivo de organizar y dar a conocer información estadística, censal y registral de alumnos, maestros y escuelas.

“Además, durante la reunión les hicimos cuestionamientos sobre cómo hacer más eficiente el presupuesto, aprovechar mejor los temas fiscales para adaptar ingresos a la educación y fueron vagos en sus respuestas”, dijo Landero.

Por esta razón, las organizaciones propusieron a los candidatos realizar una segunda reunión con el fin de que presenten propuestas más sólidas en materia de educación y con la participación de la candidata independiente Margarita Zavala.

“Queremos que todos no hablen de sus propuestas para que la gente pueda darse una idea. El diálogo se hará público por medio de nuestras redes sociales”, señaló el presidente de Suma por la Educación.

La iniciativa

Es una iniciativa de 10 organizaciones de la sociedad civil como A favor de lo Mejor, Coparme, Fundación Banorte, Proed, UNETE, Compromiso Social por la Calidad de la Educación, entre otras.

Con ella se busca saber si los candidatos impulsarán un plan educativo incluyente y de calidad para mejorar la calidad de vida en el país, así como conocer a fondo la propuesta educativa de los candidatos y sus compromisos con la educación.

