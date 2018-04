No me mancharé de corrupción como otros políticos: AMLO

El candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se manchará de corrupción como lo han hecho otros políticos sobre todo los ex presidentes de México.

"No voy a pasar al historia como Vicente Fox, traidor a la democracia. No voy a pasar a la historia como Felipe Calderón que se robó la Presidencia y convirtió al país en un cementerio. No voy a mancharme de corrupción como Enrique Peña Nieto", explicó.

Desde un mitin en León, Guanajuato, agregó que no quiere pasar a la historia como Santa Anna que traicionó al país y entrego medio país.

Asimismo, hizo también referencia a que no iba a pasar a la historia ni como Porfirio Díaz, ni como Carlos Salinas a quien acusó de ser el padre de la desigualdad moderna y el responsable de la actual tragedia nacional.

El candidato de "Juntos Haremos Historia" convocó a la población a la unidad y a poner por delante la honestidad como forma de vida y de gobierno en el país.

Luego de que la víspera terminara su recorrido por los estados del norte del país, el aspirante presidencial dijo que gobernará con el ejemplo, por lo que su sueldo sería la mitad de lo que actualmente percibe el Presidente de la República, además de que, en caso de ganar las elecciones el 1 de julio, el suyo será un gobierno sin lujos.

En ese sentido, indicó que gobernará con austeridad y sin soberbia, por lo que descartó “estar rodeado de guardaespaldas, al tiempo que puntualizó que durante su administración los funcionarios realizarán los recorridos en el país por tierra para que conozcan las condiciones que guardan las vías de comunicación en la nación.

Asimismo, pidió a la sociedad tener calma y claridad ya que son falsos los señalamientos de alguna relación con el gobierno de Venezuela; “nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela; no tenemos por qué ir a buscar ejemplos en el extranjero”.

