Usuarios en redes acusan, ahora, a Yeidckol de volar en primera clase

La presidenta nacional del partido Morena, Yeidckol Polevnsky, fue exhibida por usuarios de redes sociales por presuntamente viajar en primera clase de un vuelo el pasado fin de semana.

La fotografía ha causado gran polémica al igual que la imagen de Andrés Manuel López Obrador haciendo uso de un taxi aéreo lo cual contradice la promesa de austeridad que el partido había mantenido hasta ahora.

López Obrador viaja en avión privado y @yeidckol en clase premier. ¿Y sus electores? Esos se tragan la historia de la austeridad republicana. pic.twitter.com/Tb31IMHXgn — Frida García (@MuySuFrida) April 17, 2018

.La dirigente de Morena, @yeidckol en primer clase, en un vuelo Villahermosa-Ciudad de Mexico. ¿Dónde quedó la austeridad republicana que pregona @lopezobrador_ ? pic.twitter.com/xnCs3sZwNi — Miguel Luna Flores (@miguelunaflores) April 16, 2018

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador defendió el uso de un taxi aéreo durante el fin de semana pues explicó fue utilizado para asistir a varios eventos en diferentes puntos del estado de Sonora.

"Sino no llegaba. Primero que no llego y ahora que para llegar contratamos una avioneta, no les gusta. Es un taxi aéreo, es de servicio público y además me he trasladado a la sierra de Nayarit en avioneta, nada más que ahora estamos a 70 días de las elecciones, pues ahora quieren hacer escándalo", argumentó sobre el uso de la avioneta.

Agregó que la distancia que recorrió era de más de mil kilómetro lo cual por tierra o por avión comercial hubiera sido imposible.

"Si voy a hacer un traslado a la sierra o tengo problemas, ayer eran más de mil kilómetros, si existe este sistema de transporte que no es exclusivo, no es privado, sino un servicio público, por qué no", puntualizó.

Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña del tabasqueño, argumentó que no se trató de una nave privada sino de un taxi aéreo el cual tiene un costo menor.

Destacó que Andrés Manuel ha sido muy puntual con el gasto excesivo que representa el avión presidencial pero que en esta ocasión no se trató de un privilegio, sino de una necesidad.

En entrevista para Gabriela Warketin en W Radio dijo que al igual que otros mandatarios, Lopez Obrador rentó esa avioneta para realizar una gira entre Mexicali, Nogales y Guaymas.

De acuerdo a Alfonso Durazo, colaborador de López Obrador, los viajes tuvieron un costo de 66 mil pesos los cuales estarán en la declaración del INE.

