Estas son las propuestas de los presidenciales sobre el salario mínimo

En conmemoración al Día Internacional del Trabajo, los candidatos presidenciales destacaron la importancia que tiene esta fecha en la protección de los derechos de los trabajadores en México y emitieron las propuestas que tienen para mejorar el salario mínimo del país.

Desde el 1 de diciembre de 2017 el salario mínimo establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es de $88.36 pesos diarios, cantidad que para algunos candidatos no es suficiente para mantener una familia.

Por ello, los candidatos a la Presidencia han propuesto diversas opciones referentes a este salario

¿Qué harán los candidatos con el salario mínimo?

Ricardo Anaya

El candidato de la coalición Por México al Frente, aseguró que de ganar los próximos comicios incrementaría el salario mínimo a 100 pesos diarios y aumentaría de manera gradual para llegar a 190 pesos.

Anaya planteó que terminaría con la brecha salarial de género, además modificaría el régimen laboral de las trabajadoras del hogar en tres aspectos clave: la jornada, el salario y el acceso a la seguridad social, por lo que se promovería en el Senado de la República la ratificación del convenio 189, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Andrés Manuel López Obrador

En el marco del Día del Trabajo, el candidato de la colación "Juntos Haremos Historia", se pronunció por el aumento al doble del ingreso al salario mínimo el cual sería de manera gradual y responsable.

Durante un mitin en Zongolica, Veracruz, López Obrador expresó su respaldo a la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), para aumentar el salario mínimo.

López Obrador dijo que el incremento sería a partir del 1 de enero del 2019, en los municipios del norte de la frontera, y en el país de forma gradual.

Margarita Zavala

La candidata independiente, dijo que en caso de ganar aumentará el salario mínimo 100 pesos, dará facilidad a las personas para ingresar al mercado formal y agilizará los horarios de trabajo.

Zavala también propuso crear una temprana cultura del emprendimiento hacia los jóvenes acompañado de un sistema financiero fuerte además sancionar la discriminación y rechazar el trabajo infantil.

“Debemos evitar la discriminación y corrupción en los sindicatos pues es también deber del Estado proteger la libertad, la dignidad de las personas incluyendo también los sindicatos (…)”, mencionó.

José Antonio Meade

El candidato de la coalición "Todos por México", no ha expresado una opinión sobre el salario mínimo, pero si se comprometió a que en caso de ganar creará más empleos, mejor pagados y con seguridad social.

Meade se comprometió a fomentar el trabajo digno a partir de la inversión, la productividad, la seguridad y previsión social, en pleno equilibrio entre los factores de la producción.

"En el # DíaDelTrabajo # YoMero me comprometo a fomentar el trabajo digno a partir de la inversión, la productividad, la seguridad y previsión social, en pleno equilibrio entre los factores de la producción"escribió en su cuenta de Twitter el candidato.

Jaime Rodríguez Calderón

El candidato independiente a la Presidencia afirmó que de ganar las elecciones 2018 eliminará el salario mínimo ya que las personas deben ganar en base a lo que hacen.

Durante una gira por Toluca el pasado 16 de abril, El Bronco será en base a el talento, la capacidad, el esfuerzo de cada empleado.

“El salario mínimo no debe ser la base de un salario. Por eso yo voy a proponer desaparecer el salario mínimo. Que no sea la base el salario mínimo, que sea el talento, la capacidad, el esfuerzo de cada quien. Que se le pague en base a lo que hace y no en base al salario mínimo (sic)”.

Con información de El Economista

