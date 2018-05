'Safo', no va a haber pleito con los empresarios: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá pleito con los empresarios pues su intención pues no está en contra de ellos, sino de la corrupción que afecta a México.

"Quiero dejar muy claro que no estamos en contra de los empresarios de México, no estamos en contra de la Iniciativa Privada. Como dicen los jóvenes, no vamos a pelearnos. Lo resumo diciendo: ‘Safo’, no va a haber pleito con los empresarios", dijo el candidato desde un mitin en Guadalupe, Nuevo León.

Entérate: ¿Matar a AMLO? Este fue el polémico tuit del periodista Ricardo Alemán

El político tabasqueño afirmó que en días recientes las cúpulas del poder se reunieron en Valle de Bravo para comenzar una estrategia en contra de su movimiento, entre ellos, con los empresarios.

"Se reunieron hace unos días en Valle de Bravo los de mero arriba asociados casi todos con Salinas de Gortari y dieron la orden para que las organizaciones empresariales firmen un desplegado, que va a salir posiblemente mañana, en contra de nosotros", alertó.

Sin embargo, el candidato reiteró su posición de hacer las pases con el empresariado sacando de su bolsillo un pañuelo blanco en señal de paz y amor.

No te pierdas: No callaré a empresarios, pero tampoco son niños inocentes: López Obrador

"Yo le digo a los abajo firmantes y a todos los empresarios que nosotros no estamos en contacto de la iniciativa privada o de los empresarios de México, para ellos mi reconocimiento, amor y paz, y aquí de pura casualidad le traigo un pañuelito blanco", dijo.

Por su parte, a la "mafia del poder" les pidió que serenarse pues no los considera sus enemigos pero sí aplicará la el Estado de derecho para que dejen de robar y de amedrentar al amparo del poder público.

También puedes leer: