No callaré a empresarios, pero tampoco son niños inocentes: López Obrador

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, negó que pretenda callar a los empresarios y sostuvo que éstos no son ningunos niños inocentes.

Entrevistado luego del acto que sostuvo aquí, dijo: “¿cómo los voy a querer callar? Además, ni modo que sean menores de edad, niños inocentes, obedientes, sumisos; no, son camajanes; ahora se van a estar tirando al suelo, que son muy humilditos y que los quiero callar”.

Se dijo “respetuoso del derecho a disentir. Ellos tienen preferencia por el régimen de corrupción, no quieren que haya un cambio; yo los entiendo porque ellos se benefician con este régimen de corrupción”.

Señaló que “la mayoría de los empresarios de México merecen nuestro respeto, admiración; nosotros estamos en contra de los traficantes de influencia, hay muchos que han hecho una enorme fortuna, al amparo del poder público y mediante la corrupción”.

Ese tipo de empresarios, según él, “son los que no quieren que haya un cambio, no quieren dejar de robar, no tienen llenadera y no quieren perder el privilegio de mandar”.

Por otra parte hizo hincapié en que “lo que yo quiero es que este asunto se debata, que no se mantenga en secreto, que si se están reuniendo desde hace tiempo para oponerse al cambio que salgan a dar la cara, que si están dando dinero para la guerra sucia en contra de nosotros que lo digan”.

Esto, continuó, “tampoco es ningún complot, tampoco es que sean gentes malas, no son malos de malolandia, son, eso si, muy ambiciosos, y les gusta mucho el dinero, su Dios es el dinero”.

Durante el acto agregó que si se hubiese sometido a los dictados de lo que llamó “la mafia el poder” ya hubiera sido presidente, pero indicó que no habría tenido sentido llegar de esa forma a la presidencia.

