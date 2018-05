No se necesita ser militante de partido para luchar por México: Mancera

Sin ser militante de un partido político, pero sí un creyente de cerrar filas por México, el coordinador del Proyecto de Gobierno de Coalición, Miguel Ángel Mancera Espinosa, ratificó la importancia que implica para el desarrollo del país, que el gobierno no dé bandazos presupuestales, sino confianza para invertir.

“No voy a hablar mal de nadie, ni voy a referirme en un clima de enfrentamiento contra ninguna de las fuerzas políticas que están contendiendo. Hoy más bien estoy planteándoles aquí lo que yo creo que es la solución para el país”, recalcó, por lo que llamó a cerrar filas por la coalición “Por México al Frente”.

Entérate:

“No soy militante de algún partido pero sí soy creyente de que hay que cerrar filas por México y así lo hemos planteado”, subrayó el Coordinador Nacional, de gira por el estado de San Luis Potosí.

Foto: Cortesía

En conferencia de prensa, detalló: “Tenemos un candidato: Ricardo Anaya y cuando hablamos del Gobierno de Coalición lo estamos haciendo por México al Frente no lo estamos haciendo por una fuerza política en particular. Mi tarea es que la gente sepa de qué se trata esta propuesta que ha suscrito Ricardo Anaya. Es la única coalición que se ha comprometido a cambiar el régimen presidencial por un Gobierno de Coalición”.

Se refirió a la violencia contra los candidatos: “Es condenable cualquier situación que genere violencia. Yo vuelvo a hacer un llamado nacional a evitar la salida masiva de prisiones, nada más en el contexto, en la Ciudad de México tenemos una reducción de 41 mil personas en prisión en 2012 a 27 mil al día de hoy y con una tendencia a llegar a 25 mil para el mes de diciembre”.

Agregó que a nivel nacional también tuvimos en 2016 una baja que no se ha recuperado de 223 mil personas en prisión a 188 mil, o sea que hubo 40 mil personas que salieron de prisión en año y medio, esa salida masiva a ningún país le puede beneficiar por lo que se tienen que hacer adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Si seguimos con esa ruta, lo que vamos a ver es lo que está sucediendo, asaltos a los trenes, el robo de combustible, un incremento en delito del fuero común, eso es un tema delicado y me parece que ya se debe hacer algo, porque si no, eso no se va a detener, indicó.

Nosotros propusimos lo del salario mínimo y como dicen “hay muchos papás del niño” pero hace cuatro años lanzamos el tema con los empresarios, con los sindicatos y con la academia “y dijimos el salario mínimo tiene que cambiar porque llevamos cuando menos 70 por ciento de pérdida de su poder real, llevamos cuando menos 30 años inerciales de salario mínimo en México”, enfatizó

No te pierdas:

“Y yo me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos estado de acuerdo y hubiéramos impulsado lo que ya vimos que no afectaba, homologación de la zona A, B y C que teníamos y después los aumentos graduales solamente a salario mínimo sin tocar la negociación comercial-laboral- anual, estaríamos en mejores condiciones”, añadió.

Foto: Cortesía

Posteriormente, el Coordinador del Proyecto de Gobierno de Coalición participó en un evento masivo, en el Auditorio Miguel Barragán, junto al candidato a la alcaldía de San Luis, Ricardo Gallardo.

Miguel Ángel Mancera estuvo con líderes y militantes del Partido de la Revolución Democrática y respaldó a candidatos a puestos de elección popular de esa entidad.

Al opinar en torno a que no se logró la coalición en este estado, apuntó que hubo temas locales muy particulares, sin embargo hay un consenso en el proyecto nacional que es impulsado por todos y todas pero en diferentes entidades, no es San Luis Potosí la excepción, no es el único lugar donde sucede, había ciertos liderazgos y cierta línea de acción ya trazada por cada una de las fuerzas políticas.

“El éxito del Frente por México es que haya respetado esas tareas locales de otra manera hubiéramos hablado de un clima de imposición y me parece que no sería bueno para nadie, así que el trabajo que se está haciendo hoy es de consenso”, dijo.

Foto: Cortesía

También puedes leer: