Yo también fui perseguido como Nestora, responde AMLO

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, respaldó a Nestora Salgado, exintegrante de la Policía Comunitaria en Guerrero, quien enfrenta señalamientos por presunto secuestro y es candidata al Senado por Morena.

Entrevistado luego del acto que sostuvo en este lugar de la Sierra Norte de Puebla, López Obrador opinó que “es pura maniobra política-electoral, es realmente penoso que estén queriendo descalificar a Nestora y a otros dirigentes".

"Miren, yo he sido denunciado, hace 20 años aproximadamente me denunciaron en Tabasco, creo que por once delitos, me metieron todo el código penal, con orden de aprehensión, a los maestros, a los dirigentes magisteriales se les ha acusado de lavar dinero", señaló.

En otro tema, informó que solicitó la presencia, a través de una carta de la que ofrecerá mayores detalles el domingo, de observadores internacionales que “se concentren en Puebla y en Veracruz, y que no vengan sólo el día de la jornada electoral”.

Durante el acto donde estuvo acompañado por el candidato a gobernador de la entidad por la coalición, Miguel Barbosa Huerta, hizo propuestas también para el campo mexicano.

Mencionó que para el campo no se requiere de mucha tecnología, ya que “hay el conocimiento que viene de lejos, de los indígenas y de los campesinos”.

En este sentido López Obrador agregó que “no se requiere de mucha tecnología, ya se tiene, porque ya existe el conocimiento que viene de siglos, la agricultura es cultura”.

Por otra parte indicó que en caso de ganar las próximas elecciones “no van a haber despidos en Pemex; al contrario, se va a fortalecer Pemex, porque ahora se va a hacer cargo de trabajos de exploración, de perforación”.

