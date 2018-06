Condena Acción Nacional intenciones golpistas de Morena

El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, condenó las pretensiones golpistas de los allegados de Andrés Manuel López Obrador, como Alejandro Rojas Díaz Durán, vicecoordinador y enlace nacional de Morena para la circunscripción, quien este sábado afirmó que ganando AMLO “tumbarán” al gobernador de Tamaulipas.

El dirigente nacional alertó sobre el tufo dictatorial de tales posiciones: “Si ahora que carecen de poder ya proponen expropiar empresas de quienes se opongan a la opinión de López Obrador y tumbar gobernadores de oposición, ¿de qué serían capaces si llegan al poder?”, preguntó.

Zepeda Vidales hizo un llamado a todos los actores políticos a ceñirse al marco de la ley y la democracia.

“Expresiones como las de Rojas Díaz Durán revelan el pensamiento despótico, propio de una tiranía que prevalece entre los cercanos a López Obrador”.

El dirigente nacional describió los pronunciamientos del vicecoordinador de Morena como altamente preocupantes, fuera de toda razón y que muestran lo peligroso que sería tener un gobierno con ese tipo de pensamiento.

“Hemos estado viendo una escalada en la soberbia de los integrantes de Morena, están mostrando su verdadero rostro, sus verdaderos pensamientos. Lo hemos venido diciendo desde hace tiempo: son un peligro”.

Y es que, explicó, “unos impulsan gobiernos como los de Venezuela, otros quieren tumbar gobernantes electos y, para rematar, el líder de todos, AMLO, considera corruptos a todos los que no están con él y Morena. Están fuera de control”.

Por todo lo anterior, el dirigente nacional lanzó un claro mensaje a Morena: “No les vamos a permitir nunca un gobierno autoritario, no lo lograrán, por eso vamos a ganar, porque somos muchísimo más los que queremos paz, los que queremos unión, no división, los que queremos un gobierno de respeto, no autoritario”, finalizó.

