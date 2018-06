Las propuestas que debes de conocer antes de votar el 1-J

Faltan sólo cuatro días para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales y, tras más de 90 días de campaña, los candidatos ya han hecho postulado todas sus propuestas para que la ciudadanía vote de manera informada.

Por tal motivo, Publimetro realizó un comparativo de las principales propuestas en materia de seguridad, salud, educación, combate a la corrupción, energía, apoyo a mujeres, migrantes, opinión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), entre otros.

Sin lugar a dudas, el próximo sexenio estará marcado por la escabrosa relación con Estados Unidos, la desigualdad económica, el combate a la corrupción y otros temas que deberán ser atendidos desde los primeros días de gobierno.

Aquí las propuestas:

1.-Relación con Estados Unidos

Anaya: Poner sobre la mesa todos los aspectos de la relación bilateral, tener una relación provechosa de mutuo beneficio sin buscar un enfrentamiento. Impulsar una política de cooperación con EU, para frenar la llegada de armas de fuego a México, provenientes de aquel país.

Meade: Abrir canales de diálogo y elementos en común entre ambas naciones. Crear un mecanismo aduanero para evitar la llegada de armas ilegales a territorio nacional.

AMLO: Un cambio de política en las relaciones con el gobierno estadounidense para que se respete a México y haya una clara posición en contra de la construcción del muro en frontera entre ambas naciones

El Bronco: Fortalecer la imagen internacional de México en el Mundo como un país líder que inspire respeto y orgullo para sus ciudadanos. Buscar contacto directo con Donald Trump para negociar sin intermediarios las relaciones México-EU.

2.- Economía

Anaya: Creación de un Ingreso Básico Universal (IBU) con el objetivo de reducir la desigualdad y erradicar la pobreza extrema. Pasar a México de una economía de manufactura a una del conocimiento. Incrementar el salario mínimo a $100 diarios y de manera gradual a la Línea de Bienestar, que son $190 diarios. Terminar con la brecha salarial, a trabajo igual, salario igual. Incrementar la inversión pública al 5% del PIB en el 2021 y junto con la inversión privada alcanzar el 25% del PIB

Meade: Crecimiento y desarrollo económico elevado, sostenido e incluyente. Créditos para impulsar la inclusión financiera. Mantener fortalezas macroeconómicas. Crear el programa México Digital 2024; ofrece acceso universal a internet, relacionar digitalmente al gobierno e impulsar la industria digital como motor de crecimiento, emprendimiento, empleo y bienestar. Un México donde no nazca ni un niño en pobreza extrema

AMLO: Hacer crecer a México como mínimo al 4% anual. Producir en México todo lo que consumimos.Fijar precios de garantía a productos del campo.Dar créditos a la palabra a los pescadores. Dar subsidios para los productores del campo. Dar subsidios para los productores del campo. Reducir el IVA en la zona fronteriza del 18 al 8% así como elevar el salario mínimo del doble. Creación de 400 mil empleos en ejidos.

El Bronco: Eliminación del salario mínimo. Disminuir el IVA del 16% al 10% y el ISR del 35% al 25%. Un tratado de libre comercio entre el norte y el sur del país. Impulso y recuperación al sector agropecuario con apoyo de empresarios. Generar riqueza en el campo cambiando la mentalidad del agricultor de ejidatario a empresarios. Facilidad de pago de impuestos.

3.- Seguridad

Anaya: Campañas de prevención para atender las causas más profundas del problema a través de la promoción del deporte, la cultura, la educación, la capacitación y los empleos bien pagados.

Garantizar una Fiscalía autónoma e independiente, que lleve ante la justicia a los delincuentes. Desmantelar, y no solo descabezar, a las organizaciones criminales. Duplicar el tamaño de la Policía Federal. Profesionalizar y certificar a todas las Policías del país. Seguir apoyándonos en el Ejército y la Marina, hasta que contemos con Policías confiables, bien pagadas, profesionales y que realmente estén del lado de la gente. Crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como una institución especializada y alejada de motivaciones políticas.

Meade: Lograr en los primeros 100 días de gobierno:

Un Código Penal único para el robo, extorsión, feminicidio y homicidio se castiguen igual en todo el país.

Crear una Agencia de Investigación Especializada en estos delitos más el secuestro y la trata de personas.

Cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado para acabar con la impunidad.

Darle a las Fuerzas Armadas certeza jurídica y que el ciudadano tenga absoluta claridad cuando ve al Ejército y a la Marina, que sepa qué se espera de ellos. Consolidar la Ley de Seguridad Interior a través de un espacio de diálogo. Fiscalía General autónoma, independiente, con un nuevo diseño para que tenga independencia en la investigación y en el análisis. Una Fiscalía General y 32 fiscalías en todos los estados de la República.

AMLO: Explorar la posibilidad de una amnistía para combatir la delincuencia. Elaborar un plan conjunto (académicos, religiosos, organizaciones) para darle paz a México. Invitar al Papa Francisco para lograr la paz en México. Cambiar la estrategia de combate al crimen y realizar un retiro gradual de las tropas de las calles. Revisar la compra de 8 helicópteros artillados para la Marina con costo de 25 mil millones de pesos. Crear una comisión de la verdad para investigar casos como el de Ayotzinapa. Fusionar a la policía, Marina y Ejército en una “Guardia Nacional”.

El Bronco: Cero tolerancia a la impunidad incluyendo que al político que robe se le moche la mano. Aprovechar el conocimiento de los expertos mexicanos en seguridad. Contratar asesores internacionales en la materia. Pena de muerte a violadores y asesinos. Hacer una policía cibernética para detener la inseguridad con tecnología. Crear un "FBI" que dependa del presidente para combatir a la delincuencia.

4.- Combate a la corrupción

Anaya: Reforma el artículo 108 constitucional para que el presidente si pueda ser juzgado durante el tiempo de su encargo por hechos de corrupción. Crear un nuevo sistema de fiscalización del dinero en la política que sancione el uso de recurso de procedencia ilícita y el rebase de topes de campaña. Eliminar el uso de efectivo en los tres niveles de gobierno. Consolidar una Fiscalía Anticorrupción.

Meade: El SAT, la Secretaría de Hacienda y el INE tendrán que ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Total transparencia y contratos abiertos, como se hizo un mes antes de que saliera de la Secretaría de Hacienda. Confiscación de dinero, propiedades y bienes de quienes hayan cometido actos de corrupción.

AMLO: Las personas con antecedentes de enriquecimiento ilícito no podrán ser funcionarios públicos Revisar todos los contratos y concesiones otorgadas a empresas por parte de gobiernos estatales.

El Bronco:Licitaciones abiertas, públicas y transpaentes. Para la asignación de todas las compras de gobierno y obra pública.

5.- Educación

Anaya: Implementar el enfoque de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el nuevo modelo educativo Adecuar el modelo de estímulos a los docentes para que vaya de la mano de su profesionalización, garantizando acceso a formación y actualizaciones continuas, apoyos pedagógicos y espacios de aprendizaje entre pares, reconociendo diferencias regionales y condiciones diferenciadas en el país para promover la educación. Utilizar herramientas estadísticas avanzadas para monitorear el aprendizaje de los alumnos y el impacto de la inversión en docentes, escuelas y nuevos programas de estudio. Reformar los programas de estudio de las Escuelas Normales, para que formen a los futuros maestros en las competencias necesarias para el aprendizaje de los niños y jóvenes

Meade:Aumento salarial a los maestros. Acceso garantizado a la educación superior para los jóvenes de todo el país. Crear el programa Sí o Sí para que terminen sus estudios. Otorgar becas para que los jóvenes concluyan la preparatoria e incluso puedan estudiar en el extranjero. Crear un Instituto Nacional para el Desarrollo Profesional Docente. Deducibilidad de colegiaturas.

AMLO: Cancelar la Reforma Educativa. Becar a jóvenes rechazados de universidades con un apoyo de 29 mil pesos anuales. Elaborar un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza, sin afectar los derechos laborales de los maestros. La educación será gratuita en todos los niveles escolares: desde el preescolar hasta la universidad. Eliminar el examen de admisión a las universidades.

El Bronco:Estudios superiores gratis y por internet enfocada a valores y disciplina. Impulso a la Universidad Ciudadana. Valor a los maestros. Dignificar la figura del maestro frente a la sociedad dándole más respaldo y siempre de la mano de su consejo.

6.- Salud

Anaya: Promover una integración verdadera de las instituciones de salud. Transitar hacia un modelo que priorice la prevención de las enfermedades. Fortalecer la figura del médico general. Establecer un programa integral de consulta y hospitalización en domicilio.

Meade: Hospitales al 100: 100% de medicinas, 100% del tiempo. Inversión de 30 mil millones de pesos para crear más hospitales y modernizar los existentes. Apoyar a las personas con autismo con el programa "Avanzar Contigo". Llevar a nivel nacional el programa Médico en Tu Casa. Fortalecer el seguro popular.

AMLO: Aumentar en un 1% del PIB al sector público de salud. Implementar sistema de Urgencias Efectivo. Cancelar el Seguro Popular. Lograr cobertura universal, donde medicamentos y servicios públicos en consultorios, clínicas y hospitales, desde el primer nivel de atención hasta la medicina especializada, sean accesibles y gratuitos.

El Bronco: Combatir la obesidad infantil. Trabajar en programas de prevención y rescate de jóvenes atrapados en adicciones de drogas. Control y atención de embarazos adolescentes

7.- Apoyo a mujeres

Anaya: Apoyo total a la mujeres (laboral y estudiantilmente). Desarrollar Estrategia Nacional de Prevención del Feminicidio.

Meade: Crédito a la palabra para mujeres. Cero tolerancia a que se le pague menos a una mujer. IMSS para las trabajadoras del hogar.

AMLO: Programa especial para alimentar a las madres desde el embarazo. Otorgar un apoyo de 29 mil pesos anuales a cada alumna del país. Crear programas de atención ciudadanos, gestionados por mujeres, debidamente remunerados. Guarderías y estancias infantiles de calidad para favorecer la incorporación de las mujeres a la estructura laboral de Sedesol. Incentivar a que las labores de cuidado se distribuyan en igualdad y reconocer derechos de paternidad. Crear una política nacional de salud reproductiva, basada en datos orientados a resultados con perspectiva de género. Cobertura universal. Atención médica de calidad para las mujeres. Garantizar la atención a mujeres embarazadas, con VIH y Sida. Crear protocolos de atención a víctimas con perspectiva de género. Perseguir los crímenes de odio y garantizar que las autoridades no revictimicen a las mujeres. Compromiso de que las autoridades llevarán los asuntos hasta el último momento procesal.

El Bronco: Reducir la jornada laboral a las madres trabajadoras para pasar mas tiempo con sus hijos y un subsidio del gobierno a ese salario.

8.- Energía

Anaya: Promover que las energías renovables lleguen a los hogares de los mexicanos, estimulando la instalación de techos para la captación de energía solar. Impulsar el desarrollo de empresas limpias y ambientalmente sostenibles. Impulsar la movilidad de la gente de manera no motorizada y eléctrica, mediante incentivos fiscales y financieros. Incentivar que al menos un tercio de las PyMES cuenten con energía solar, a través de un programa de financiamiento asequible.

Meade: Captar inversiones por 550 mil millones de pesos para impulsar las energías limpias.

AMLO : Construir cinco nuevas refinerías. 45 mil empleos directos e indirectos por refinería. De 3 a 4 mil empleos fijos en la operación de las instalaciones.

Estrategia integral. Desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables.

EL Bronco: Subsidio y disminución de impuestos a empresas que reduzcan contaminación

9.- Migrantes

Anaya: Presentar una iniciativa de reforma que promueva la representación de los migrantes en el Poder Legislativo. Reestructurar el Programa 3×1, para concretar proyectos que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen. Establecer políticas que protejan los derechos de los migrantes en el retorno, garantizando su reinserción al país bajo el principio de respeto a su identidad y cultura propia, su acceso a la salud universal y el apoyo a sus iniciativas productivas y económicas. Aumentar el presupuesto de la Red de Protección Consular, para garantizar los derechos de los migrantes en EUA y su protección jurídica. Defender a los "dreamers"

Meade: Trabajar en las comunidades de origen: educación y empleo para los jóvenes. Trabajar en la defensa de migrantes: atender a quienes son tratados en los EU como esclavos. Convertir el programa de apoyo a migrantes “3 por 1” en "6 por 1". Apoyo a migrantes: 9 unidades médicas fijas y móviles, medicamentos en albergues migratorios, recorridos por estaciones migratorias, seminarios para el mejoramiento de prácticas consulares, 280 mil tarjetas de visitante regional en los primeros tres años de gobierno y 50 mil tarjetas de visitante trabajador, también en tres años, para visitantes de Guatemala y Belice. Atender causas de migración infantil con Guatemala, El Salvador y Honduras.

AMLO: Los consulados se van a convertir en procuradurías de la defensa de los migrantes. Establece en Tijuana el Instituto Nacional de Migración. La próxima embajadora de México ante ONU sea Alicia Bárcenas.

El Bronco: Dedicar el 5% de las remesas (según el candidato 580 millones de pesos) para la defensa del migrante. Con el dinero de los partidos (212 mil millones de pesos anuales) destinados a dar empleo a quienes regresan de EU.

10.- Prensa

Anaya: En el primer gobierno de coalición habrá una nueva relación con los medios de comunicación, un nuevo modelo democrático que va a poner el énfasis en la transparencia y el flujo de la información, para promover un periodismo profesional y ético.

Meade: Respetar la libertad de expresión, venga de donde venga, con apego al artículo 6º constitucional.

AMLO: Garantizar la libertad de prensa, el derecho a disentir y a la diversidad sexual.

El Bronco: Reducción en 70% de gastos de comunicación un gasto inútil que enaltece la egolatría del gobernante en turno

11.- Nuevo Aeropuerto

Anaya: A favor, pero transparentar los contratos.

Meade: A favor, no está a debate.

AMLO: Revisar los contratos y el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en su caso cancelarlo y construir dos pistas en el de Santa Lucía.

El Bronco: A favor, es extraordinario y necesario

12.- Gobernabilidad

Anaya: Crear un gobierno de coalición integrado por ciudadanas, ciudadanos y representantes de las fuerzas políticas, con criterios de capacidad, profesionalismo y honestidad, estableciendo la obligatoriedad legal de la ratificación de todos los integrantes del gabinete por el Congreso de la Unión. El titular de la Secretaría de Gobernación va a fungir como Jefe de Gabinete, y será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del Presidente de la República, con el fin de garantizar pluralidad.

Meade: Presidente sin fuero, con Ministerios Públicos autónomos que puedan citar a cualquiera, incluso al Presidente de la República. La 7 de 7 será obligatoria. No declarar el patrimonio, comprobarlo para certificar congruencia entre lo que uno declara y realmente tiene.

AMLO: Ahorro de 500 mil millones de pesos a través de recorte de sueldos, vender el avión presidencial y otras medidas de austeridad. Reformar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Revocación del mandato presidencial tras consulta cada dos años. Eliminar fueros a altos funcionarios. Eliminar el centralismo cambiando sedes de las Secretarías a los estados.

El Bronco: Eliminar a diputados federales y senadores plurinominales nombrados por los partidos. Sacar a políticos sin utilidad del gobierno, reemplazados por ciudadanos expertos. Segunda vuelta en la elección presidencial. Eliminar el financiamiento público de todos los partidos. Eliminar el asistencialismo. Reducción de Secretarías y ahorro del 30% en gasto del gobierno. Cerrar delegaciones federales en los estados. Presidencia itinerante con sede en varias ciudades.

13.- 3 x 3

Anaya: Sí presetnó, ingresos anuales por un millón 158 mil 333 pesos en 2015

Meade: Sí presentó, ingresos anuales por 2 millones 381 mil 568 pesos en 2017

AMLO: Sí presentó, ingresos anuales por 600 mil pesos en 2015.

El Bronco: A medias, ingresos anuales por 1 millón 200 mil pesos en 2017

En entrevista con Simón Levy Dabbah, especialista en economía y fundador de la Cátedra México-China de la UNAM, aunque los cuatro presidenciables tienen propuestas sólidas, las de Andrés Manuel se apegan más a las necesidades que vive el país, sobre todo, en materia económica.

¿Cuál es el balance general de las propuestas de los cuatro candidatos a la Presidencia en materia económica?

R: Me parece que es muy importante destacar las propuestas de Andrés Manuel sobre todo por la reingeniería del gasto público y bajar el costo del gobierno. En cuanto a Ricardo Anaya el aumento al salario mínimo que propone es bueno pero no se puede concretar si no hay las condiciones de productividad. Meade es la continuidad del modelo económico, neoliberal y las reformas; sin embargo, se me hace contradictorio el endeudamiento que dejó en el país. Sobre Rodríguez, están sus propuestas para reducir el IVA, eliminar el salario mínimo y bajar el ISR.

¿Cuál es el candidato con las propuestas más viables?

A mí me parece que las propuestas de Andrés Manuel López Obrador es la más viable por la realidad económica que vive el país y el modelo que ya fracasó porque lo que él está planteando es lo que el país necesita. Las demás son un repertorio de buenas intenciones pero no son factibles.

Ante el complicado escenario con Estados Unidos ¿Cuál considera que son las mejores propuestas para hacerle frente?

R: Sin lugar a dudas el fortalecimiento al mercado interno es fundamental, Andrés Manuel y Ricardo Anaya lo han propuesto, aunque el primero añade que se debe generar colaboración en intercambio de ciencia y tecnología y regresar a algo que a México le urge que son esquemas de política industrial.

En cuanto a fortalecer el mercado interno se ha hablado de la autosuficiencia alimentaria ¿cómo afectaría o beneficiaría esto al país?

Una cosa es autarquía que es básicamente el concepto de que consumismo todo lo que producimos y producimos todo lo que consumimos, eso es imposible. Pero sí se pueden generar en varias zonas del país dependiendo de que tipo de sectores agroindustriales haya. Esto lo hacen ya en Málaga, España. En un país no es posible pero sí en algunas regiones y sectores.

En cuanto a la reforma energética ¿las propuestas deben estar dirigidas a cancelarla, modificarla o mantenerla?

R: La reforma energética, la idea no es cancelarla, la opción no es revisar los contratos que estén mal hecho, pero México ya no puede ser un importador de gasolina, necesitamos aprovechar la capacidad instalada en nuestras refinerías, porque necesitamos generar la mayor cantidad de recursos para el mantenimiento del gobierno y una transición a las energías verdes.

¿Sobre las propuestas de ingreso básico o de dinero mensual qué tan viables son?

R: El ingreso básico (IBU) es algo que ya se ha impuesto en otros países, de los cuales estos tienen realidades diferentes a México, donde hay un margen fiscal más alto para que se le pueda pagar a la gente. En México es irrealizable.

¿Qué hay de las propuestas sobre el aumento al salario mínimo?

Yo creo que hoy el salario está por los suelos. Los jóvenes tienen que trabajar en dos o tres lugares para vivir decentemente el salario no es remunerador y está por debajo de la línea básica de bienestar, habrá que equilibrarlo y los incrementos deben de venir de líneas de productividad.

¿Cuál debería ser el principal tema de la agenda económica del presidente de la República?

Crecer, crecer económicamente con calidad y disminuir las desigualdades entre los diferentes sectores de la sociedad.

Sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) ¿qué opina del posicionamiento de los candidatos?

R: Es una obra que puede convertirse en el gran Fobaproa del siglo XXI en México, hay un profundo despilfarro y endeudamiento. Sobre la parte técnica es difícil discutirla porque ya se está construyendo. Vamos a ver que sucede. Ya lo mencionó Andrés Manuel de llegar habrá consulta.

