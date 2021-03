Va por México confirma a Lupita Jones a la gubernatura de Baja California

La alianza política del PRI, PAN y PRD en Baja California, confirmó a Lupita Jones como su candidata ciudadana a la gubernatura.

En conferencia de prensa, los representantes de los partidos coincidieron en que la ex reina de belleza logrará la empatía con los ciudadanos y se identificarán con la propuesta que representa la coalición.

En su intervención, la también conductora agradeció la invitación y aseguró que aceptó porque está convencida que van a ganar, pues se siente "sumamente comprometida".

“Tengo que hablar con la gente y saber si para ellos, respaldar una candidatura ciudadana es algo que les interesa”, apuntó.

Por lo que primero charló con los institutos para conocer el respaldo de sus estructuras de partidos y la parte ciudadana.

"Estamos viviendo tiempos de gran división, polarización que no lleva a ningún lado y lo que me interesa es la unidad, que se fortalezca como sociedad y que reconstruya como sociedad en todos los sentidos, me emociona de representar".

Sobre los cuestionamientos de su candidatura por su capacidad política por ser únicamente un ex miss universo, aseguró que su proyección es más que eso y buscará trabajar por un mejor estado.

"Fui miss universo hace 30 año y no me quedé ahí, seguí creciendo y evolucionando", atajó.

