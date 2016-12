El último y extraño mensaje de Carrie Fisher en redes sociales

Carrie Fisher, mejor conocida como “La princesa Leia” falleció el día de hoy a los 60 años de edad, después de sufrir un infarto a bordo de un vuelo de Londres a Los Ángeles el viernes pasado; Según informó el publicista de su hija.

“Con una tristeza profunda, Billie Lourd confirma que su amada madre Carrie Fisher falleció a las 8:55 horas. Era amada por el mundo y la echaremos de menos”, se lee en el comunicado.

Durante el vuelo, pasajeros realizaron labores de reanimación cardiopulmonar, y tan pronto aterrizó, fue llevada de emergencia al Centro Médico de la Universidad de California. Y aunque se dijo que su salud evolucionaba favorablemente, hoy se dio la noticia de su muerte.

Carrie ere una usuaria constante de las redes sociales; a través de su cuenta de Twitter compartía con sus seguidores algunas de sus actividades.

De hecho a través de ella documentó su visita a Londres.

Sus últimas publicaciones son de 21 de diciembre, dos días antes de que abordara el avión hacia Estados Unidos. En ellas podemos ver que Carrie Fisher disfrutó de sus visita a ese país europeo.

Sin embargo sis últimos mensajes pueden resultar ser algo extraños, ya que cuenta con varios signos que son difíciles de descifrar. Esta fue su última publicación

"🅿️📧🅾️🅿️🕒📧have🅰g📧D soⓂ️⛎©♓️Ucant even GET THEM 2 DOⓂ️🅾️✝️ℹ🅾️♑️©APTURE"-as ✝️♓️🅾️these folksR disobedientAuditions R held.Gary didnt get©🅰💲✝️ pic.twitter.com/RuEdx1AUIW

— Carrie Fisher (@carrieffisher) December 21, 2016