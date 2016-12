Galilea Montijo demuestra el amor por su hijo y genera controversia

Galilea Montijo quiso compartir el amor que siente por su hijo y generó gran controversia.

La conductora de 43 años publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que besa en la boca a su hijo Mateo; como lo han hecho otras celebridades. La imagen en blanco y negro fue acompañada por el siguiente mensaje: “Mi amor del bueno”.

Sin embargo las reacciones de sus fans no fueron tan buenas. “No es por criticar, ni que uno lo vea perverso, ni nada, pero hasta los psicólogos dicen que no es bueno darles besos ni de piquito, ni de nada a los hijos”; se puede leer en uno de los comentarios.

Otros mensajes que se pueden ver en la publicación son: “Los besos en la boca a los hijos no son saludables ni higiénicos para ellos”; “No está bien que la madre esté besando al niño en la boca, solo los grandes y las parejas se besan en la boca”; “A los niños se les educa desde que nacen , este niño va a crecer pensando que es normal ir por la vida besando a todo mundo en la boca y no es así”.

Pero la controversia no quedó ahí, debido a que algunos de los seguidores de Galilea Montijo la apoyaron: “Por favor, es su hijo. Yo tengo tres hijos y los sigo besando de piquito. No pasa nada y los seguiré besando”; “Bésalo cuantas veces quieras y lo que digan las personas que no te importe”; “Hermosa foto. Lo mejor es que madre e hijo lo disfrutan”; “Viva y deje vivir. Ella puede demostrarle su amor a su hijo como quiera y no tiene nada de malo que lo esté besando”; fueron algunos de los mensajes en favor de la presentadora de Hoy.

Esta la polémica fotografía.

#miamordelbueno ❤️️❤️️❤️️ foto by la tia @larox07 A photo posted by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Dec 28, 2016 at 4:47pm PST

