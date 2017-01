Confirman que Joao Gabriel Aguilera es hijo de Juan Gabriel

Una prueba de ADN realizada a Joao Gabriel Aguilera reveló que es hijo del cantante Juan Gabriel al 99.9 por ciento.

El joven de 23 años de edad salió a la luz pública el pasado octubre, a través del programa “Primer Impacto”, que ahora también revela los resultados de la prueba.

“Nunca se me ha pasado por la mente que la prueba de ADN pueda salir negativa. Yo viví con mi papá y tengo todos mis recuerdos. Sé quién es mi padre”, declaró el joven antes de saber el resultado de los estudios.

Luego de revelarse el resultado, comentó que se siente tranquilo y con más seguridad para exponerse al público.

Joao Gabriel recurrió a Pablo Aguilera, hermano de “El Divo de Juárez”, para poder realizar la prueba.

Cuando se hizo pública su existencia, el joven declaró que pensaba reclamar sus derechos y parte de la herencia dejada por el cantante.

Al igual que Joao Gabriel, Luis Alberto Aguilera también se sometió a una prueba de ADN para demostrar que es hijo del cantante.

Después de darse a conocer los resultados, Iván Aguilera – hijo y heredero universal de Juan Gabriel- emitió un mensaje de reconocimiento y lo invitó a pasar Día de Acción de Gracias con el resto de la familia.

A través de un comunicado, el heredero universal del fallecido cantante reconoció su parentesco con Luis Alberto y lo invitó a él y a su madre a la cena de Acción de Gracias en Miami

En el caso de Joao Gabriel, no está dispuesto a reconocer a Iván como hermano y no podría aceptar la invitación de conocerlo porque no cree que sea la invitación “de corazón”.