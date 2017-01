¿Qué le pasó? Pamela Anderson asistió a un evento y lució irreconocible

Pamela Anderson asistió hace unos días a una gala benéfica organizada por Sean Penn. Su llegada al evento causó gran revuelo debido a que la protagonista de “Baywatch” lucía prácticamente irreconocible.

Las primeras reacciones señalaban que la famosa rubia se había practicado alguna cirugía; pero la realidad es que Pamela Anderson se presentó al natural en la alfombra roja.

La actriz se quitó el maquillaje para mostrarse tal como es. En sus ojos no estuvo presente ni el delineador y ni siquiera la máscara de pestañas. Así la actriz nos dejó su versión ‘no make up’, siguiendo el ejemplo de otras famosas como Alicia Keys.

Y además de presentarse sin una gota de maquillaje, Pamela Anderson de 49 años también luce más delgada que antes.

La actriz lució un vestido negro, de transparencias y encaje en cuello; estuvo acompañada de su hijo Brandon Lee Thomas.

#PamelaAnderson, 49, stuns in sheer gown along with son Brandon at #Haiti Benefit https://t.co/hT0uO65VNS #vegan #Hollywood #celebrity pic.twitter.com/bGdVCml7aQ

— Noah Fairbanks (@NoahFairbanks) January 9, 2017