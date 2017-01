Jacqueline Andere revela sus defectos

Jacqueline Andere tiene 78 años per tiene más energía que una joven de 20 años. La actriz se mantiene activa y saca de su vocabulario la palabra retiro. Publimetro charló con la artista, quien recién salía de una revisión médica y confesó que está llena de defectos, en tono de broma.

“Debo confesar que tengo una pierna más larga que otra (risas). Era un problema que nunca le presté atención y se agudizó cuando tuve esa ‘maravillosa’ caída durante una función de La jaula de las locas. La doctora me dijo estaba usando mal mi cuerpo por tantos años, pero ya estoy en tratamiento para estar como nueva”, señaló la actriz, quien añadió que la palabra retiro no forma parte de su vocabulario.

“El trabajo me quita todo… hasta las enfermedades. Cuando no trabajo me duele la nacha izquierda o el ojo derecho, cuando estoy inactiva empiezo a pensar en mis males. Estoy con una doctora maravillosa por unos problemas simples”.

Con un sentido del humor, Jacqueline Andere comenzará una gira por todo el país con la obra Mujeres de cenizas.

“Es una obra que me gusta mucho, no se oyen groserías ni peladeces… bueno creo que nada más hay dos, pero muy para lo que está pasando. Vamos a empezar la gira en Guadalajara y estoy segura que el público la va aceptar, se va a reír mucho.

“Estamos en un momento tan difícil, con tanta delincuencia que es un respiro ir a un espectáculo a a reírse un poco. Es el momento de juntarnos para no ver las cosas tan negras como se pintan, es mejor ser positivos”.

Mujeres de ceniza, es una historia de Sergio Marcos y Martín Guerra, que abunda en el caso de Clara (Jacqueline Andere), quien, al cumplirse un año de la muerte de su esposo, convoca a sus mejores amigas, que la creen víctima de una profunda depresión.

Sin embargo, su estado de ánimo será muy diferente al que Teresa (Margarita Gralia), Isabel (María Sorté) y Estela (Silvia Mariscal) imaginaban, pues juntas, a través del humor y el suspenso, despejarán varias dudas.

“Van a ir de sorpresa a sorpresa, les va a gustar muchísimo y nadie se irá sin pasar un buen momento. Es una anécdota tras otra, lo cual hace que la obra sea espléndida. Nunca se ha hecho algo similar en México; además, con cuatro actrices de gran trayectoria”.

La primera actriz forma parte de “Mujeres de ceniza” que iniciará su gira por el país en Guadalajara. Foto | Cortesía.

En sus palabras

“Soy muy mala para las levantadas, soy muy desvelada porque me pongo a ver series y me pico”.

“El piojo blanco”

Sin miramientos al hablar de Donald Trump, la actriz mexicana confesó su temor por los latinos en Estados Unidos.

“Con este problema de que el piojo blanco es presidente de Estados Unidos, imagínate si no me va a preocupar la gente que vive del otro lado y que la va a enviar para acá; además del muro que quiere poner este hombre horroroso, que creo no piensa las cosas que dice. Nos tiene un odio espantoso ese inmundo”.

En Guadalara

18 de enero a las 18:30 y 20:45 horas en el Teatro Galerías. Boletos de 300 a 600 pesos.