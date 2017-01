Jesse y Joy conquistan Inglaterra con nuevo disco

El primer disco bilingüe de los hermanos Jesse y Joy, que saldrá a la venta el próximo 3 de febrero, se posicionó en el primer lugar de ventas de la lista de Movers and Shakers, de Inglaterra, se informó a través de un comunicado.

La increíble respuesta del álbum llega tras la nominación del dúo a los premios Grammy, en la categoría de Mejor Álbum Latino Pop, en la que también compiten Laura Pausini, Gaby Moreno, Sanalejo y Diego Torres.

El álbum titulado “Echoes of Love” incluye el tema que le da nombre al disco, así como “More Than Amigos’’ (Spanglish), “Helpless” (versión original del sencillo ‘Duele”) , “Run”, “Here I Go” y “Little Drops of Love”. “Incluimos algunos temas que ya han sido reconocidos en los países de habla hispana, porque no dejan ser representativos de quiénes somos hoy en día, y también otros que salieron hace unos 10 años”, contaron los artistas en una entrevista al diario Hoy los Ángeles.

De los 12 temas que se incluyen en el álbum, seis son en español, como “Un besito más”, en el que comparten como Juan Luis Guerra, “No soy una de esas (junto al madrileño Alejandro Sanz), “Llegaste tú”, su primer éxito “Espacio sideral”, “¡Corre!” y “La de la mala suerte”. Precisamente este último, incluido en su tercera producción discográfica titulada “¿Con quién se queda el perro?”, ya ha alcanzado casi 167 millones de vistas en YouTube.

También puedes ver:

IMPI clausura oficinas de TV Notas

Revelan fecha de estreno de la quinta temporada de House of Cards