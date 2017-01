Así respondió Manelyk a seguidora que criticó sus cirugías

Ahora sí hicieron enojar a Manelyk de Acapulco Shore y le salió lo perrísima. Si algo distingue a las participantes de AcaShore son las provocativas fotografías que comparten en sus redes sociales.

Y es lógico que así como las siguen miles de fanáticos que las llenan de halagos en cada publicación, también hay detractores que se toman el tiempo de criticar su aspecto, especialmente los procedimientos estéticos a los que se han sometido.

Y las chicas no siempre están dispuestos a dejarlos pasar. Así pasó este sábado cuando Mane, compartió una captura de pantalla de uno de esos comentarios con el texto:

@mildrethreeduss te cuento reina que éste es un tipo de comentarios que me dan tanta risa!! Y me doy cuenta de que tan envidiosa es la gente!! Y más cuando te metes al perfil y su gym es de 1 varo, que ni volviendo a nacer y con todas las operaciones del mundo quedaría ni la mitad como yo!!! Lo siento @mildrethreeduss pero puedes presumir que me metí a ver tu perfil!!!niñas neta dejen la envidia se ven mal!!!😘 y no te preocupes que no eres la única pendeja que hace esos comentarios!!! Solo fuiste la ELEGIDA