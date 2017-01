Conoce a la mexicana que maquilla a Ivanka Trump

Antes de convertirse en Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia respecto a la percepción que tiene sobre algunos mexicanos, entre otras cosas, sobre los empleos que “ocupan” en lugar de un estadounidense. Ahora, después de sus discursos, se revela una historia cercana al mandatario que le da un toque de ironía por su cercanía a México.

El regalo que Leonardo DiCaprio le dio a Ivanka Trump en privado

Se trata de la maquinista y stylist de su hija Ivanka Trump, una mexicana de nombre Alexa Rudolfo, originaria de Ciudad Juárez.

Los inicios de Rudolfo en el ámbito de la belleza, comenzaron cuando ella tenía 16 años y decidió abrir su primer salón; luego, en 2003, decidió ampliar sus horizontes, en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Con el tiempo su trabajo se fue cotizando mejor hasta llegar a trabajar con personajes tan importantes como Carolina Herrera, Margherita Missoni o Ivanka Trump.











En declaraciones para medios como la revista Hola – donde también colabora- Alexa recuerda que son más de 8 años los que ha trabajando con la hija de Trump, incluso destaca su personalidad espontánea, la entrega que tiene con sus hijos y profesionalismo.

Más de Alexa

La mexicana también tiene una línea de veras aromáticas en una de las tiendas más exclusivas de Estados Unidos. Ha sido reconocida por marcas como Vogue, Elle, New York Time, entre otros

Estas son algunas de las imágenes que comparte en su cuenta oficial de Instagram @alexarodulfo









Para saber

Por su parte, Ivanka Trump lanzará el próximo mes de marzo su libro, “Women Who Work”.

Trump comenzó el proyecto cuando su padre todavía era un candidato improbable para la Casa Blanca y lo terminó antes de su asombrosa victoria en noviembre. El libro ahora incluirá un prefacio que escribió después de las elecciones.

Según la editorial, el libro refleja el “continuo compromiso (de Ivanka Trump) para inspirar y empoderar a las mujeres para que definan el éxito en sus propios términos y creen las vidas que quieren vivir”. Donará todas las ganancias, incluyendo su adelanto, a causas benéficas.

Ivanka Trump es autora de “The Trump Card: Playing to Win in Work and Life”, publicado en el 2009.

