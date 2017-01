Carlos Vives habla de la salud del hijo de Shakira

En su visita a México, Carlos Vives reveló que ahora que estuvo enfermo Milan, el hijo mayor de su amiga Shakira, con quien grabó su éxito “La Bicicleta”, ha estado apoyándola en todo momento aunque ya está fuera de peligro el también hijo del futbolista Piqué.

“Ahora que tuve la oportunidad de compartir con ella varios momentos familiares de verla en su entorno con sus hijos, además de una mamá excelente, súper dedicada, por supuesto una situación como la que tuvo fue muy difícil, le fue muy mal, uno entiende eso y estuvimos apoyándola en ese momento difícil más que empezaba una promoción y sucedió lo que sucedió, pero ya está bien”, contó en conferencia en un hotel de Polanco.

El colombiano fue gran apoyo para la barranquillera gracias a que él entiende esto porque es padre de cuatro hijos a los que cuida como su vida y tras salir adelante, pudo contar con ella para la promoción de su tema “La Bicicleta Feat. Shakira” que lo ha llevado a ganar Disco Triple de Platino más Oro por mas de 210 mil descargas digitales.

“Es una bendición poder contar con ella y hasta se duplicaron los seguidores (en sus redes sociales)”, mencionó.

Asimismo, dijo ser un padre consciente ahora que su hija Lucy Vives ya ha crecido y hace ciertas opiniones en sus redes sociales sobre su entorno social.

“Para un papá los hijos siempre van a ser chiquitos, pequeños y a mí me sorprende con sus puntos de vista y como papá me duele que la ataquen por su forma de pensar, pero al final que haga lo que siente y sea feliz”, dijo el Rey del Vallenato y puso como ejemplo al filósofo Marshall McLuhan que decía “el medio como extensión del hombre, si no puedes entender al medio hay que entender al hombre”.

Carlos Vives quien promociona su segundo sencillo “Al filo de tu amor”, se presentará este 2 de febrero en el Auditorio Nacional de la CDMX (ya es sold out), luego el 3 de febrero en la Arena Monterrey para cerrar esta pequeña gira el 4 del mismo mes en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

