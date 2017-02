Beyond Wonderland en México por primera vez en mayo

Insomniac, OCESA y Apodaca revelaron que el festival favorito de los fans, Beyond Wonderland viajará a México por primera vez el sábado 6 de mayo de 2017. Hará su debut internacional en Mundo de Adeveras en Monterrey. Beyond Wonderland traerá a miles de fans el ambiente único y la espectacular producción que lo ha puesto como uno de los referentes en Norteamérica. Presentado por los productores detrás del más grande festival de música electrónica de México, EDC, y los promotores del más exitoso festival del norte de México, Pal Norte, el primer Beyond Wonderland México presentará lo mejor del talento global en tres impresionantes escenarios y muchas sorpresas más. Los boletos para el tan esperado evento saldrán a la venta el lunes 20 de febrero a las 11 AM tiempo local a través de www.ticketmaster.com.mx

Desde su creación en 2010, Beyond Wonderland ha cautivado a más de 400 mil fans en memorables eventos en San Bernardino, Mountain View, y Seattle. Insomniac le ha dado continuidad al viaje de Alicia a través del País de las Maravillas mejor conocido como Wonderland, y ahora ese viaje llegará a México con nuevos amigos, magníficas vistas y sonidos. Previamente famoso como un parque de diversiones, el espacio que ofrece Mundo de Adeveras permitirá a los asistentes, nuestros Headliners, explorar el interminable mundo de color, personajes, carros alegóricos e inolvidables presentaciones en un festival único. Mantente al tanto de sitio oficial para descubrir el line up completo y más detalles.

Este evento es para todas las edades y los boletos estarán disponibles el lunes 20 de febrero a las 11:00 horas de México, a través de www.ticketmaster.com.mxLos boletos VIP estarán disponibles solo para mayores de 18 años, quienes podrán mejorar su experiencia en Beyond Wonderland con estaciones de carga para celular, opciones exclusivas de comida gourmet, cocteles y mixología y un espacio designado con la mejor vista, lugares para descansar, relajarse y refrescarse.