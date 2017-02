Acusa Lupillo Rivera a su familia de abrir el ataúd de Jenni por ambición

El cantante Lupillo Rivera hizo una impactante revelación al programa Sal y Pimienta de Univisión, acerca de los detalles que rodearon la muerte a su hermana Jenni Rivera y acusa a su familia de abrir su ataúd sólo por la ambición.

“La situación se puso mal porque yo no quería reconocer los restos de mi hermana. Dije al gobernador (de Nuevo León) y al forense que confiaba en su trabajo, y recordó que les mencionó:’Si el ADN es compatible, yo acepto esa prueba’.

Esto marcó las primeras discusiones con su familia, porque le hicieron ver que era su responsabilidad, pero él les recalcó que su única misión era el encontrar a su hermana y llevarla de regreso con los suyos.

“Me pueden decir lo que me quieran decir, que soy cobarde, miedoso, pero yo me quede con la imagen de mi hermana como yo la vi la última vez”.

El último día que la vio fue cuando se dio el reencuentro entre ellos, cuando la diva de la banda llegó de sorpresa a una de sus presentaciones y cantaron juntos, limaron asperezas y ella le dijo:”I love you brother”,hermoso recuerdo que no quiso manchar al reconocer sus restos, luego de su fatídica muerte en un accidente de avioneta en Iturbide, Nuevo León, el 9 de diciembre del 2012.

Para Lupillo, Jenni presintió su muerte porque cambió su testamento días antes de morir.“Mi hermana a presentía algo porque todo lo de su testamento lo cambio el jueves, antes de irse al aeropuerto y ahí fue cuando nombró a Rosy (albacea) y el 7 se fue a trabajar a Colima y el día 8 a Monterrey y ya no amaneció el día 9″,detalló.

Destacó que en Monterrey, ante su negativa, nadie reconoció los restos de la cantante, pero consideró que esto marcó el inicio de la ruptura familiar.

“Desde ese momento comenzaron los problemas en mi familia, y cuando los retos llegaron a Los Ángeles, la situación empeoró”,planteó, para posteriormente revelar algo escalofriante.

“Hicieron algo que no se debió haber hecho porque mi hermana había dicho que no quería que nadie la viera así.Fue la ambición… porque más adelante pueden hacer algo con eso, ya no puedo dar más detalles, pero se van a acordar de esta entrevista y van a decir que fue por ambición”,asentó.

Sobre si su familia tomó fotografías de los restos de Jenni, porque quedaron partes reconocibles, el cantante declinó responder. El celo que surgió en su familia hacia él considera que fue desde que el gobierno de Nuevo León lo identificó como la persona que iba a llevar adelante la situación.

Con información de La Columnaria.