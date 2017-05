Dwayne Verheyden: Su pasión por la música norteña lleva a holandés a conquistar México

Fue en 2007, cuando tenía 16 años, que Dwayne Verheyden ganó su primer premio en su natal Holanda por su propuesta tan particular, en la que, acompañado por el acordeón, muestra su pasión por la música norteña, y así fue bautizado, como El holandés norteño.

Desde entonces, llamó la atención del productor y músico texano Leonardo Flaco Jiménez, considerado uno de los máximos exponentes del género, y ha grabado con él los tres discos que ha lanzado en su carrera.

Sus videos en YouTube, en los que interpreta clásicos de Los Alegres de Terán, lo llevaron a convertirse en un personaje viral y a consagrarse oficialmente a nivel internacional como El holandés norteño.

Y con ese apodo y esa popularidad, regresa a México —después de su primera visita en 2014— para presentar su más reciente EP, Sol y sombra, en el que incluye los clásicos Acábame de matar, Me caí de la nube, Cruz negra, Un puño de tierra y el tema inédito Que sea la última vez, que es de su autoría.

“Estoy muy emocionado porque grabé este disco con Los Lobos, que es el grupo de mi ídolo, Flaco Jiménez”, dijo Dwayne a Publimetro.

“Lo chistoso de esto es que la gente ya me ha dicho que no pueden notar la diferencia si toca Flaco o toco yo, porque ya toco igual que él”, continuó visiblemente emocionado y en un perfecto español.

“La música norteña para mí significa todo. Me gustan muchos diferentes estilos de música, pero para mí nada se puede acercar tanto ni me puede tocar tanto el corazón como la música norteña”, añadió.

Después de su visita a Monterrey, El holandés norteño viajará a Estados Unidos y Europa para realizar varias presentaciones.

Sin embargo, confesó que no descarta la posibilidad de radicar en la Sultana del Norte en un futuro no muy lejano, ya que para él, sería un sueño cumplido vivir en una de la ciudades considerada cuna de la música norteña.

“A mí me encanta Monterrey más que cualquier otra ciudad. Sí lo estoy pensando, porque hay pláticas con varias disqueras”.

“Si pasa algo positivo, me quedaría en Monterrey por un buen tiempo y eso me encantaría, aquí tengo amigos y podría hacer lo que me gusta”, declaró.

Dwayne Verheyden, el holandés norteño muestra su inspiración

Aunque en su discografía ha incluido algunos temas de su autoría entre la selección de clásicos norteños, Dwayne Verheyden confiesa que ya planea su siguiente álbum, el cual estará conformado únicamente por composiciones propias.

“Esto es para que la gente también escuche música de Dwayne y no siempre música que ya existe. Ya estoy trabajando en las canciones”, adelantó el artista originario de Holanda.

El dato

10 años de carrera musical tiene Dwayne Verheyden, quien actualmente tiene 25 años de edad.

Sus primeras presentaciones a nivel profesional las realizó a los 15 años.

