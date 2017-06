Mariana Garza dice no preocuparle a qué edad exTimbiriches logren reencuentro

La cantante y actriz Mariana Garza afirmó que el reencuentro de los integrantes fundadores de la banda Timbiriche es un proyecto que se desea hacer, sin embargo aún no hay nada, aunque no importa cuánto tiempo tenga que pasar para que lo logren.

Garza, quien amadrinó a María Penella Gómez, nieta de “Chespirito”, en el musical de “El hombre de la mancha”, abundó que no importa si el reencuentro se da hasta en la tercera edad.

“Probablemente lleguemos a la edad en plenitud, pero estaría increíble llegar como otros grupos, entre ellos The Rolling Stones, que tienen la fortuna que a edades avanzadas continúan tocando y no tengo prejuicio con eso, porque soy actriz y pretendo estar encima del escenario hasta que me muera”.

Por el momento, la exTimbiriche está enfocada en el teatro, “la semana pasada terminé la puesta en escena ´Instrucciones para una muerte feliz´, pero en tres semanas salimos de gira, no paro de tener trabajo; tengo una gran responsabilidad de programar y administrar dos teatros con agenda llena hasta finales de 2019”, destacó.

Respecto al proyecto de desarrollar una obra basada en la vida de su abuela, Mariana Garza destacó: “Estamos en ello, pero la verdad va para largo, fue una vida basta en experiencias que es de mucha información, así que poco a poco vamos avanzando”.

Por último, detalló que está trabajando de cerca con su tío Jaime Garza, para brindarle una oportunidad de estar en teatro: “Es increíble, pero ya está trabajando en televisión y espero coincidir con él para desarrollar una obra; para quienes estamos en los escenarios la energía del público es sanadora y creo que eso le ayuda a superar la enfermedad de la diabetes y la amputación de una de sus piernas”.