AG Suárez: Deja de presentar las propuestas de otros para trabajar en la propia

Han pasado siete años desde que Ángel Suárez inició su historia como youtuber en el portal Street Noise TV, donde entrevistaba a los artistas y reportaba los eventos más destacados en la ciudad.

Esto lo llevó a colaborar con Warner Music México, con un espacio en la red en el que daba las noticias de los artistas de esa disquera.

Pero el regio de 25 años decidió que ya era momento de dejar de hablar de las propuestas musicales de los demás y trabajar en la propia, bajo el género urbano.

Ahora se hace llamar AG Suárez y acaba de estrenar su primer sencillo titulado Malo y mala, cuyo video ya se encuentra en su canal de YouTube.

“Siempre había querido esto, pero me detenía por la edad, ahora ya tengo 25 años. Siempre he estado en la música, siempre me ha llamado la atención la música urbana y ahora puedo hacer música como quiero hacerla, es ahora o nunca”, dijo AG Suárez en entrevista con Publimetro.

Creador de sus ritmos, de sus letras, e involucrado en todo el proceso creativo, el joven regiomontano define su propuesta musical como “honesta”, ya que a través de ella muestra sus sentimientos y pensamientos.

“El segundo sencillo será Efecto Fenty y habla de una persona avariciosa en lo sexual, no se llena con una sola mujer y busca a diferentes mujeres. Pero al final, ellas terminan cobrándose eso de alguna y otra manera”.

¿Por qué Fenty? Se le cuestionó al artista urbano.

“Rihanna es un personaje importante para muchos que hacen música. Y Fenty es su línea de tenis, entonces es como hablar de un efecto Rihanna, porque todas las chicas hoy en día quieren ser como ella”, respondió.

Respecto a la polémica en la que están involucrados algunos artistas urbanos por la connotación sexual al cantarle a las mujeres, que incluso ha sido considerada como degradación o humillación contra el sexo femenino, AG Suárez aclaró que con su música busca las razones de esta situación.

“En mis canciones hablo de la autodestrucción espiritual al sólo buscar sexo y placer, pero tratado de una manera muy sutil para crear conciencia. Hablo también de temas como el ego o la malicia, que al final no te llevan a nada. Eso me pasó a mí, perdí mi espiritualidad, pero me caí y ya me levanté”, explicó.

“A mí no me gusta denigrar a la mujer. Ya hay muchos exponentes que lo hacen. Al final, tengo a mi mamá, tengo a mi hermana. Me gusta cantarle a la seducción, pero no ser malo con ellas”, aclaró.

AG Suárez, con presentación en puerta

AG Suárez tendrá su primera presentación en un evento masivo en su natal Monterrey.

13 de julio a las 19:00 horas se realizará el evento Urbánica en el estadio Gaspar Mass, organizado por la estación de radio Exa.

AG Suárez es parte del elenco junto con Nicky Jam, Zion y Lennox, MC Davo y La Factoría, por mencionar algunos.

