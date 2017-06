Rihanna se come a besos con un misterioso hombre y filtran las fotos

Rihanna le dio la bienvenida al verano en Europa y subió la temperatura, pero no por el calor, sino por unas candentes fotos circulan en las redes.

La cantante fue captada por los paparazzi en una piscina junto a un desconocido con quien se estaba besando apasionadamente.

Aunque las primeras imágenes fueron publicadas por el portal TMZ, varios seguidores ya las compartieron en Twitter e Instagram.

Las imágenes fueron tomadas en España el pasado lunes y al parecer, el hombre sería el nuevo novio de la artista.

Parece que estas imágenes desmienten los últimos rumores que apuntaban a que Rihanna podría estar manteniendo una relación con el jugador de la NBA Kevin Durant.

¿Quién es el misterioso hombre?

La curiosidad generó un debate entre los seguidores, ya que varios aseguraban que era una famoso futbolista.

Sin embargo, todo parece indicar que es un jeque árabe llamado Hassan Jameel, según publicó el sitio estadounidense.

Rihanna Caught in Hot Poolside Makeout Session With Mystery Man During Vacation in Spain pic.twitter.com/QKRa4XqR6X

— DuMont Television (@dumonttelev) June 27, 2017