Belinda deja Twitter por tener el corazón roto

La cantante Belinda cerró su cuenta de Twitter minutos después de avisarle a sus seguidores que lo hacía para tomarse un tiempo y recuperarse por “haberle entregado el corazón a alguien que no se lo merece”.

La cuenta @belindapop ha desaparecido de Twitter sin embargo en Instagram y Facebook continúa activa.

En diversos mensajes, la intérprete de “Báilalo” explicó las razones que la llevaron a tomar esta radical decisión.

“Hola Belifans, sé que he estado desconectada de mis redes sociales. Por más que trate de disimular, ustedes saben que no me siento bien. Me voy a desconectar un tiempo, hasta que me vuelva a encontrar… lo siento. Perdónenme. A ustedes los amo más que a nada en el mundo y juro que cuando regrese, nunca más me voy a volver a ir. Nunca le entreguen el corazón a alguien que no se lo merece”, compartió.

Recordemos que Belinda sostenía una relación desde el año pasado con el ilusionista Criss Angel, quien le dedicaba efusivos mensajes de amor en su cuenta de Twitter y que incluso la llegó a nombrar su “prometida” en uno de sus shows en Las Vegas.

Ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que la relación haya llegado a su final, pero los mensajes románticos cesaron hace dos semanas.

A través de su cuenta de Instagram y Facebook sus fanáticos le han demostrado su apoyo e incluso le piden que reconsidere y que regrese a Twitter.

De momento, la cantante se encuentra en plena promoción de su nuevo sencillo “Báilalo” que grabó junto a Steve Aoki y en cuyo video aparece Criss Angel.