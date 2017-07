Anagrama Festival busca una nueva sede en GDL

Todo está listo para una nueva edición del Bud Light Hellow Festival, que se realizará el próximo 26 de agosto en el Parque Fundidora en Monterrey.

En esta octava edición, se presentará un line up de 21 bandas, integrado por algunas de las propuestas nacionales e internacionales más relevantes de pop, rock, indie, hip hop y electrónica, como Kendrick Lamar, LCD Soundsystem, DJ Snake, Weezer, Steve Aoki, The Horrors, Kinky, Teen Flirt, sólo por mencionar algunos.

Pero los organizadores no olvidan lo que será la segunda edición del Anagrama Festival que se llevará a cabo en Guadalajara, el cual tendrá varias novedades y se realizará en 2018.

“Vienen artistas mucho más grandes y más experiencias gastronómicas; además tenemos la inquietud de explorar el tema de la parte tecnológica. También habrá escenarios más grandes. Ante tanta competencia… vamos por todo”, adelantó Fran Martínez, director del Bud Light Hellow Festival.

El director del festival añadió que ya buscan una nueva sede en Jalisco, ya que el Parque Trasloma ya no funcionará para albergar conciertos.

“Estamos buscando otras opciones, porque a partir de noviembre ya no podrá hacerse nada de festivales en el Parque Trasloma. El festival ya es un punto de destino y por eso queremos hacer algo diferente y enfocarnos en la experiencia. De hecho ya estamos programando todo para el siguiente año, en octubre y noviembre tendrán noticias de quiénes estarán para la siguiente edición”.

Los fundadores del festival regio decidieron crear un festival hermano en Guadalajara, con la idea de satisfacer a más seguidores, y para la nueva edición prometen que Anagrama será igual de fuerte que el Hellow.

“Estarán igual de grandes. La edición de Guadalajara cuenta con el apoyo del municipio y el Estado, que creyeron en el proyecto, y la ciudad siempre ha sido como una piedra angular en tema de gastronomía, arte y música para nosotros es una ciudad muy cultural”.

“Hay un entendimiento entre todos, como el papel de los fans, el festival y el municipio; así que estamos muy entusiasmados porque vamos a tratar de llevar el mismo producto que tenemos en Monterrey para el próximo año”.

Fran Martínez advirtió que el Anagrama Festival no se echa para atrás.

“Tiene la marca del Hellow, eso le dio su peso para que el año que entra llegue mucho más grande. Guadalajara cada vez está más competiva, pero al final del día, si a nosotros nos fue bien, no nos podemos echar atrás”.

Por ahora, la marca Hellow sólo se queda con dos festivales en México: “El plan no es crecer en México sino afuera, que no es por el tema de no querer, sino porque ya está saturado el mercado”.

Competencia

Fran Martínez reveló que a pesar de los monopolios en el entretenimiento, cada quien debe buscar su propio camino.

“Es difícil la competencia, porque hay empresas muy grandes en la industria el entretenimiento en el país, que hecen un monopolio; la verdad es que hay que llevar la fiesta en paz y que cada quien haga lo suyo. Nosotros nos preparamos en hacer el Hellow y Anagrama que están creciendo a la par”.

“Por ahora ya traemos artista del nivel de Coachella, es decir artistas triple A, lo que traemos son artistas que están en los tour de festivales a nivel internacional”.

Recordando la primera edición

La primera edición se realizó con más de 20 agrupaciones, el pasado 25 de marzo en Parque Trasloma.

Encabezaron el cartel Foster the People, Mac Miller, Young the Giant, Girl Talk y Crystal Castles.