Bicicletas eléctricas desafían límites de velocidad de la CDMX

Las bicicletas eléctricas han ganado popularidad durante los últimos años en la Ciudad de México por ser una alternativa de movilidad sustentable y de bajo costo para transportarse; sin embargo, estos vehículos de mayor potencia que una bicicleta normal, circulan por las calles de la capital sin una regulación.

Esto ha llevado a varios usuarios de la vía —principalmente ciclistas— a quejarse por la nula normatividad, debido a que las bicicletas eléctricas (en su modelo más básico) alcanzan velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, lo que podría generar un siniestro vial.

Y es que de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, las bicicletas eléctricas son consideradas vehículos motorizados debido a que su tracción depende de un motor de combustión interna, eléctrica o de cualquier otra tecnología que le proporciona una velocidad de más de 25 kilómetros por hora.

No obstante, es común ver estos vehículos circulando a su máxima velocidad por las ciclovías de la capital, lo cual es peligroso para los ciclistas tradicionales o para los peatones.

Para Xavier Treviño, especialista en movilidad, es necesario implementar una regulación para dicho transporte, que va desde el uso obligatorio de un casco para los conductores, hasta la generación de una placa o licencia para los usuarios debido a que alcanzan velocidades altas.

De hecho, esta velocidad (más de 25 km por hora) catalogaría a las bicicletas eléctricas como “motocicleta”, pues el mismo Reglamento de Tránsito específica que la motocicleta es “un vehículo motorizado de dos o más ruedas que utiliza un motor de combustión interna eléctrico para proporcionarle una potencia continua”; incluso expone que “sin ser limitativo, sino enunciativo, una motocicleta puede incluir denominaciones de bici moto”.

“Las ciclovías solo pueden ir vehículos motorizados, es decir, vehículos que tengan incluso motor eléctrico pero que no puedan ir mayor a 25 (km por hora). Si no eres vehículo no motorizado, automáticamente eres motocicleta, se requeriría pedir licencia, casco y seguro de responsabilidad civil a los conductores de bicicleta eléctrica”, señaló.

“La pregunta es ¿para qué necesitamos tanta potencia (bicicletas eléctricas) cuando las ciudades tienen límites de velocidad de 50 kilómetros por hora, ¿por qué necesitamos motocicletas que pueden alcanzar 200 kilómetros por hora, cuando los límites son de 50?, ¿cuál es el sentido?” — Xavier Treviño

El Reglamento de Tránsito también establece que los vehículos motorizados deben portar placa, tarjeta de circulación vigente y con una póliza de seguro de responsabilidad civil que ampare por daños a terceros a usuarios o en su persona y en su patrimonio; además de que deben portar una licencia para conducir.

Aprovechan “hueco legal”

Xavier Treviño mencionó a Publimetro que las empresas que venden bicicletas eléctricas se aprovechan del “hueco legal” que hay en el tema, debido a que las ofertan para su uso en las ciclovías, a pesar de que está prohibido.

“Ellos lo venden como bicis eléctricas, las cuales sí lo son porque tienen pedales algunas, pero se están aprovechando de un hueco legal, o sea no son bicis, pero podrían ser bicis. Hay ciertas bicicletas que no pueden circular por ciclovías”, comentó.

“Dicen que no puedes rebasar los 25 kilómetros por hora, pero que sí puedes meter el vehículo en la ciclovía, que si vas a menos de 25 puedes circular (…) eso es falso, porque si eso lo aplicarás con los autos, entonces ellos también podrían circular por la ciclovía siempre y cuando vayan a menos de 25, lo cual es falso, están interpretando la regulación a su manera, lo cual no se vale”. — Xavier Treviño

Dijo que una próxima regulación le convendría tanto a las empresas, autoridades y usuarios de bicicletas eléctricas, lo que llevaría a inhibir siniestros viales por el uso del transporte, “a todos les conviene una buena regulación, esto va a pasar sí o sí, pero tiene que empujarse, porque los gobiernos tienden a hacer algo cuando hay un problema real, y aquí el chiste es adelantarnos con el problema que va a ser evidente en unos años”.

Añadió que la regulación —que debería estar en la futura armonización de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México— también beneficiaría a los conductores, en su mayoría repartidores o gente que se traslada al trabajo, pues “por ahí va a ir el hecho de crear una figura intermedia de menos de 50 km por hora, las bicicletas eléctricas tendrán muchas más ventajas regulatorias que una moto normal”.

Congreso CDMX pone lupa

Desde el Congreso de la Ciudad de México se está preparando una iniciativa que buscará regular el uso de bicicletas eléctricas en la capital del país, adelantó el diputado del Partido Nacional (PAN), Diego Garrido.

El legislador compartió a Publimetro que en la próxima legislatura se presentará la propuesta, que entre otras cosas, busca la protección de los conductores, implementando medidas de seguridad como el uso de casco, y la portación de una placa, que identificaría al vehículo que usa motor eléctrico, todo ello de manera gratuita.

“Tenemos que poner orden en todos los rubros, debe haber un límite de velocidad en las ciclovías, porque no pueden ir ahí las eléctricas, causan una afectación a quienes llevan una bicicleta, debe haber una regulación, o en todo caso ponerla en la Ley de Movilidad, que no implique un costo para el ciudadano, que sea un trámite gratuito para que haya una regulación, pero que no sea una carga fiscal a tu bolsillo como ciudadano”, declaró.

No obstante, dijo que se tiene que incentivar el uso de los vehículos eléctricos en la capital del país, para beneficiar al medio ambiente.

“Hay que incentivar más el uso de los vehículos eléctricos, como lo propusimos hace tiempo, estamos entrando cada rato a contingencia ambiental, pero el gobierno no ha cambiado sus unidades de transporte público por eléctricos y lamentablemente no hemos logrado la electromovilidad. Que haya incentivos fiscales mayores para que los particulares compren vehículos eléctricos”, concluyó.

Diferencias en velocidad

A pesar de ser vehículos motorizados, hay muchas diferencias entre las bicicletas eléctricas y las motocicletas, entre ellas, la velocidad.

La velocidad máxima de las motocicletas varían dependiendo del modelo, pero en lo general, están entre los 115 y 180 kilómetros por hora, aunque algunas llegan hasta los 310 kilómetros por hora. En cambio, las bicicletas eléctricas van de los 25 hasta los 50 kilómetros por hora.

Los precios

Los precios de cada medio de transporte también varían dependiendo el modelo, pero el costo regular de las motocicletas va de los 50 mil a 100 mil pesos; sin embargo, algunas pueden llegar a costar más, como las Chopper que llegan a superar los 300 mil pesos. Mientras el precio de las bicicletas eléctricas van de los 8 mil pesos a los 30 mil pesos.