Eiza González despreció de manera monumental a periodista de TvAzteca

Eiza González se encuentra en México promocionando el estreno de su película “Baby Driver“, por este motivo la actriz estuvo como invitada en el noticiero matutino de TvAzteca, “Hechos AM”.

Al salir del foro, Eiza y su compañero Ansel Elgort fueron abordados por las cámaras de “Ventaneando“, sin embargo la actriz se portó cortante y apenas decía algunas palabras. Situación que no incomodó a la reportera, que siguió cuestionando a la intérprete; a pesar de que le pedían que no hiciera más preguntas porque la entrevista no estaba pactada.

Finalmente y antes de subir al vehículo que la esperaba, el periodista y titular del noticiero “Hechos AM”, Jorge Zarza, se acercó a González para pedirle una foto, pero ella simplemente lo ignoró.

La actriz tenía tanta prisa de salir de las instalaciones de TvAzteca que al parecer no vio al conductor y de manera grosera se paso de largo.

Mientras que a Zarza no le quedó más que reírse del incómodo momento, el cual fue captado por las cámaras.

