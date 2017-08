Michelle Vieth y Héctor Soberón reviven batalla por video sexual

Hace poco más de 15 años, la actriz Michelle Vieth y su entonces esposo Héctor Soberón, estuvieron envueltos en un escándalo por un video sexual.

En ese entonces, Vieth aseguró que el actor, quien fuera su pareja luego de protagonizar la telenovela Mi pequeña traviesa, pudo haber sido quien se atrevió a difundir el clip donde ella aparecía desnuda.

A más de una década después, la actriz publicó en su cuenta de Instagram una vieja fotografía con Soberón que acompaña de una amplia explicación sobre el escándalo que vivió en ese momento”.

“Ya no soy la joven con miedo 15 años menor que @hsoberon@hector_soberon dolida, temerosa, tan aturdida e intentando entender cómo después de tanto amor sucedía lo que sucedía …. MUJER si MADRE de 4 pequeños que son mi vida entera… Hoy NO TENGO MIEDO y hoy pongo un ALTO.. BASTA!! “ comienza el mensaje que hizo acompañar de una imagen de cuando estaban juntos.

“Que el señor haya decidido violar mis Derechos Humanos @CNDH en específico mis derechos sexuales tan cobardemente al decidir editar, quitar su cara y su voz y de varios videos que el mismo tomo, hacer uno solo y lucrar con el… No les da ningún derecho a INSULTARME, A DENIGRARME, A HABLAR SIN CONOCIMIENTO DE CAUSA, NI A PAGAR POR VER O VER algo reservado exclusivamente para nuestra INTIMIDAD… Este tipo de hechos y este tipo de personas hacen que en el mundo existan la PORNOGRAFIA INFANTIL, LOS VIDEOS SNUFF, VIOLACIONES GRABADAS y tantas y tantas aberraciones, violaciones, transgresiones, hacia tantos seres humanos….”, continúa la artista.

“Así es MUJER con todas sus LETRAS… MADRE TAMBIÉN… SIN MIEDO… Xq HACER EL AMOR es justo eso UN ACTO DE AMOR… Y no debe ni puede ser tomado de ninguna otra manera… QUIENES LO HAYAN VISTO CONTRIBUYERON Y SON PARTE DE LO LASCIVO DE ESTE MUNDO… ESE ES CASTIGO SUFICIENTE!! YO, por mi parte los lleno de BENDICIONES ✨🙏🏻✨ YA QUE SUS ALMAS LAS NECESITAN DESESPERADAMENTE!! ENTREGÓ A DIOS COMO LO HICE DESDE EL PRIMER DÍA TENIENDO tan solo 24 años…. BENDICIONES ✨🙏🏻✨….”.

Sin embargo el actor no se quedó callado y respondió las acusaciones de Michelle durante el programa “De primera mano”, de Imagen Televisión.

“Estos quince años han sido difíciles para mi, y lo que ella comenta ahora es fuerte porque me pone como pederasta. Me da coraje que lo haga. Soy el hombre. Si digo algo malo, estoy ardido, si digo algo bueno, nadie lo creerá…”.

Y siguió: “Yo creo que ella está sacando todo esto por algún proyecto que trae. Me ha costado conseguir trabajo estos años por eso. Siento que hay mano negra en esto. Hay alguien que no quiere verme bien en mi vida.”

Especial

Michelle Vieth afirmó que Soberón editó el video y borró su propia cara.

“Quiero especular que está la mano negra de una revista. Yo no fui. Yo no la grabé, y te la pongo fácil: en mi intimidad yo apago la luz, cierro cortinas, no puedes cruzar esa línea y siempre he mantenido esa línea…”.