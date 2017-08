Dan a conocer al actor que será Jafar en la nueva adaptación de Aladdin

Marwan Kenzari, el actor que está a punto de debutar en Hollywood como parte del reparto de la próximo cinta “Asesinato en el Oriente Exprés”, está en negociaciones para interpretar al villano en el remake de live action de Disney: Aladdin.

Al mismo tiempo, el ex comediante de Saturday Night Live, Nasim Pedrad, ha conseguido un papel creado específicamente para la nueva película.

Will Smith dará vida al genio que concede deseos y la princesa Jasmine, será interpretada por Naomi Scott.

La historia, que tiene como objetivo seguir el clásico de animación de Disney de 1992, también toma algunos elementos de los cuentos folclóricos en Las mil y una noches. La historia se localiza en Agrabah, una ciudad cosmopolita de ficción inspirada en lugares y culturas del Medio Oriente, India y China.

Kenzari será Jafar, el gran visir al sultán del Agrabah que quiere usar al genio para sus propios planes nefastos. El personaje está entre los villanos más reconocidos de Disney y la voz fue interpretada por Jonathan Freeman en la película de animación.

Guy Ritchie está dirigiendo el proyecto de un guión de John August (Big Fish, Corpse Bride). Dan Lin, que trabajó con Ritchie en Sherlock Holmes, está produciendo.

Kenzari también apareció en MGM Ben-Hur, Universal’s The Mummy y junto a Noomi Rapace y Glenn Close en el thriller de acción de Netflix What Happened to Monday.

