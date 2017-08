Yanet García debuta como actriz en Sharknado 5

Yanet García, conocida como “la chica más guapa del clima”, hace su debut en la actuación, la regiomontana aparecerá en quinta entrega de la saga “Sharknado”.

Este domingo, 6 de agosto a las 8 PM, Syfy estrena en Latinoamérica ¨SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING¨, la quinta entrega de la saga de cine televisivo que ha cautivado a nivel mundial a los amantes del género de ficción y comedia.

Apenas hace dos años, García se volvió famosa en todo el mundo gracias a su belleza y espectacular figura, las cuales llamaron la atención mientras daba el pronóstico del tiempo en Televisa Monterrey, en el programa “Gente regia”. Hoy Yanet se prepara para conquistar Hoollywood, situación que nunca imaginó, según contó a Publimetro en entrevista.

De empresaria, a la TV y ahora al cine

“Estoy muy agradecida por Dios, jamás imaginé nada de los que me está pasando. Yo estaba enfocada en mis negocios, porque estudié administración; de pronto se presentó la oportunidad de dar el clima, de repente me hice viral en redes sociales y ahora se me dio la oportunidad de actuar. Todo esto está pasando por alguna razón, creo que tengo una misión muy grande en la vida”.

La modelo y ahora actriz de 26 años dice sentirse muy feliz y agradecida con su incursión en el cine, con la cual tuvo la oportunidad de ir a grabar a Londres. A pesar de sentirse nerviosa por ser su primera vez indicó que estuvo muy protegida por director Anthony C. Ferrante y el equipo de producción.

“Es un gran proyecto, es una película americana. Yo estaba muy nerviosa, hasta con un poco de miedo cuando fui a hacerla pero al final me sentí súper apoyada por toda al producción, con el director. Fue un poco difícil porque algunas escenas fueron en inglés, pero también me tocó grabar en español. Así que estoy feliz y ansiosa de que ya se estrene para poder disfrutarla”, comentó Yanet.

En “Sharknado 5: Global Swarning”, la exconductora de Televisa comparte créditos con: Olivia Newton-John, Margaret Cho, Tony Hawk, Porsha Williams, entre otras celebridades. Pero, ¿cómo la convivencia de Yanet con ellos?

“Me siento muy halagada, agradecida con la vida por darme la oportunidad de vivir esta experiencia, así como de convivir con grandes personalidades. Todos ellos fueron muy amables conmigo y los veo a todos como grandes maestros, me sentí muy feliz de convivir con ellos, todos son muy profesionales y talentosos”

García también contó a Publimetro que el hecho de ser mexicana no causó ningún tipo de conflicto en su primera experiencia como actriz,

“Hoy en día, en el cine se ha demostrado que todos somos iguales, que podemos mostrar nuestro talento y eso se respeta, A mí me recibieron de la mejor manera, me sentí protegida y muy querida”

Su personaje

“La chica más guapa del clima” da vida a “Chiara”, que según sus palabras es un papel clave en la historia.

“Es un personaje muy importante dentro de la película. Se van a divertir cuando la vean. Me sentí muy a gusto al hacerla porque mi personaje es muy yo, creo que se va a poder transmitir increíble en la pantalla, porque sí es muy yo, estoy muy ansiosa y ya quiero que la vean”

El futuro

“Sharknado 5: Global Swarning” será estrenada el próximo 6 de agosto a través de Syfy y se emitirá en más de 100 países.

Pero, después de este importante proyecto, qué sigue para Yanet García, ella misma no lo cuenta:

“Por el momento el pronóstico del clima está en “stand by”, me mudé a Nueva York para prepararme, seguir aprendiendo, ampliar mu curriculum y buscar nuevas oportunidades. La actuación fue algo que experimente, nunca pensé en ella como en una profesión, pero ahora que los descubrí, me gustó mucho y estudiaré actuación para hacer más cosas en un futuro”

Asimismo, la guapa conductora sigue enfocada en el gym y vida saludable, “me he dado cuenta que hay niñas a las que motivo con estas acciones y es parte de mí misión de vida”, concluyó García.