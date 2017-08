'Hoy voy a cambiar, no es una parodia': Christian Ramos

Hoy voy a cambiar se presenta oficialmente en la Ciudad de México, con la presencia del elenco y los productores de la bioserie: Rubén y Santiago Galindo.

A fines de marzo inició el rodaje de la historia basada en la vida de Guadalupe Contreras Ramos, más conocida como Lupita D´Alessio, que llegará este fin de semana a la pantalla chica.

Entre los coprotagonistas se encuentra el actor tapatío, Christian Ramos, quien hace el papel de Héctor Fregoso (Carlos Reinoso).

“Es un personaje bien polémico, intenso y bonito. Es un personaje que viene a cambiar la vida de Lupita D’Alessio en la historia y en la vida real, ella misma lo dice, se refiere a él como el amor de su vida; por lo menos, es del único que no habla mal”.

“Creo que cambia el curso de su vida personal y profesional. Durante el casting hice papeles para Ernesto D’Alessio, Jorge Vargas y me quedé con Carlos Reinoso. Nunca he sido muy futbolero y no conocía mucho su historia, pero es un personaje interesante con unos arcos dramáticos, que se agradece interpretar en escena”, comentó Christian en entrevista con Publimetro.

Hace dos meses finalizaron las grabaciones de serie biográfica, que tiene entre su elenco a Gabriela Roel, Ferdinando Valencia, y Mariana Torres, entre otros.

“Me tocó grabar desde la primera hasta la última escena de la bioserie, me tocó ver el proceso de todos los personajes. La mayoría de mis escenas fueron con Mariana Torres y hubo una buena química, con escenas bastante fuertes”.

Con producción de Televisa, de la mano de Rubén y Santiago Galindo, la serie está compuesta de 21 episodios de una hora de duración.

“Hacer una serie sobre la vida de personajes reales es más complejo, adentrarte a un personaje que aún vive, que es un ídolo y tiene un foco de atención muy fuerte, es doble responsabilidad. Trabajo con Mariana Torres y nos tocaron dos personajes con carácter, no es una parodia, es una interpretación de un papel con nuestras propias herramientas”.

Christian Ramos fue claro sobre el nivel de drama que tendrá la historia, y que tiene el objetivo de aclarar los rumores de la vida de Lupita D’Alessio. De cómo fue obligada a dejar la natación o la danza, para ser cantante.

“En la serie te identificas por las emociones de la cantante, de saber cómo eran sus sentimientos. Detrás hay una fan, una mujer que demostró salir de los problemas, a pesar de estar al borde la muerte. Esta la parte de la fe, el amor, la familia y de cómo ayuda para salir adelante. Es una serie muy dramática e intensa, y seguramente mi mamá se agarrará llorando porque era muy fan (risas)”.

¿De qué trata?

La historia cuentan la vida de Lupita D’Alessio, mujer que con su voz privilegiada alcanzó el éxito y la fama, pero también vivió diversos pasajes conflictivos y dolorosos.

Se narra la historia de la llamada Leona Dormida, desde su niñez hasta la actualidad.

Estreno

20 de agosto a las 21:00 horas por Las Estrellas.