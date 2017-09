Los 7 ‘perdedores’ de ‘It (Eso)’

La película cuenta la historia de siete jóvenes marginados que crecen en el pueblo de Derry, Maine, y que se autodenominan: Club de Perdedores. Por una razón u otra, cada uno de ellos es un segregado social y se convierten en un blanco particular para recibir los maltratos de la pandilla local de bullies… cada uno de ellos también ha visto cómo sus miedos más temidos se materializan en la forma de un antiguo depredador que cambia de apariencia a placer, a quien llaman IT (ESO).

Para encontrar a los actores que interpretarían los roles de los ‘perdedores’, los cineastas se embarcaron en una búsqueda exhaustiva para la que audicionaron cientos de candidatos. “El casting de esta película fue un proceso inmenso en el que vimos a mucha gente. Pero es maravilloso cuando encuentras a un actor que comparte el ADN con el personaje. Es emocionante como director porque lograr el mejor elenco es esencial para traer los personajes a la vida”, reveló el director argentino Andy Muschietti.

Bill Denbrough

Jaeden Lieberher interpreta al tímido tartamudo “Bill Denbrough” quien es atormentado por la pérdida de su hermano menor George, interpretado por el debutante Jackson Robert Scott. Jaeden ha participado en las citas “Aloha” así como en la serie “Masters of Sex”.

Richie Tozier

El mejor amigo de Bill, es Richie, un bromista con vocabulario de adulto que porta unos anteojos de “fondo de botella”. Finn Wolfhard, el actor que lo interpreta afirma que “Richie es una especie de bobo, que ama los videojuegos y la televisión, lo cual es algo que tenemos en común. Él trata de ser el divertido del grupo, solo que nadie piensa que sea tan gracioso como él cree que es. Siempre cansa a todos y terminan ignorándolo. Después de lo que Georgie desaparece, las cosas se empiezan a poner más serias y Richie se da cuenta de que algo anda muy mal en Derry, algo de lo que no puede reírse”. Wolfhard interpreta también a Mike Wheeler en la serie de Netflix, “Stranger Things”.

Beverly Marsh

Sophia Lillis interpreta a la única chica del grupo, quien no se percata de los efectos que provoca entre sus amigos que atraviesan la pubertad. A pesar de sufrir abuso en casa, o quizá por esa razón, Beverly es “una de las más fuertes y valientes del grupo”, declara Lillis y agrega “Ella es muy independiente y actúa como si no le importara lo que piensen los demás, pero en realidad, ella quiere tener amigos y ser parte de algo. Ella quiere conectar con otras personas, pero le da miedo y no quiere terminar involucrándose con alguien como su padre. Así que se aleja de los demás, hasta que se une a los ‘perdedores’, por supuesto”. Sophia participó en el corto “The Garden”.

Eddie Kaspbrak

Jack Dylan Grazer interpreta a Eddie, un hipocondriaco que a su corta edad está permanentemente atado a su cangurera llena de medicinas, inhaladores y una variedad de sanitizantes. “Eddie es un chico neurótico”, cuenta Grazer. “Es paranoico acerca de los gérmenes por influencia de su madre y eso le ha aniquilado su vida social. Pero no es tan débil como le han dicho que lo es durante toda su vida. Enfrentar a Pennywise en compańía de sus amigos, le mostrarán lo fuerte que es. Jack Dylan Grazer ha participado en la serie “Me, Myself and I”.

Stanley Uris

El más escéptico de los siete chicos es interpretado por Wyatt Oleff quien apunta, “Stan tiene SOC; no le gusta cuando las cosas están desordenadas. Lo que cruza por su mente en esta situación es más complicado de lo que puede procesar. No solo le tiene miedo a Pennywise sino que está ofendido por él, no puede comprender como algo así existe en su realidad, no concuerda”. A punto de llegar a los 13 ańos, Stanley debería estarse preparando para su Bar Mitzvah, sin embargo la presencia de Pennywise lo lleva por otro camino. Wyatt Oleff ha participado en “Guardianes de la galaxia” como Peter Quill de nińo.

Ben Hanscom

Jeremy Ray Taylor interpreta a un chico que se une a los ‘perdedores’ después de haber sido brutalmente atacado, no por Pennywise sino por el grupo de bullies del pueblo. Ben quizá no sea el más atlético pero tiene otros atributos a decir de Ray Taylor, “Él es el listo del grupo a quien le gusta pasar tiempo en la biblioteca… Creo que puedes llamarlo como ‘el nerd’”, confiesa. “Es Ben quien descubre la aterradora historia del asesinato y las desapariciones en Derry, lo cual impresiona a los otros. Nunca ha tenido amigos y piensa que el ‘club de los perdedores’ es lo mejor que le ha pasado en la vida”. Jeremy tuvo una breve participación en “Ant-Man”.

Mike Hanlon

Chosen Jacobs da vida al último chico en unirse al club. “Mike es un chico muy aterrizado y auténtico”, declara Jacobs, “Vive muy humildemente en las afueras del pueblo, donde todavía hay muchos prejuicios raciales, por lo que al ser afroamericano se ha sentido siempre excluido. Formar parte del club significa mucho para él pues es la única amistad que ha conocido”. A Mike lo hemos visto también en la serie “Hawai 5.0”.