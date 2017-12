Godspeed You! Black Emperor, listo para su debut en México

Después de los trágicos sucesos del pasado 19 de septiembre en algunos estados de la República Mexicana, Godspeed You! Black Emperor, se vio en la necesidad de posponer las actividades de sus presentaciones en el país.

El colectivo canadiense, que esta semana visita por primera vez el país, está listo para ofrecer un par de conciertos y demostrar del porqué -en otros países- lo han catalogado como un concierto imperdible, ya que es una banda considerada de culto por su sonido oscuro e hipnótico.

Con un estilo propio y su poca aparición mediática, han logrado posicionarse en todo el mundo, y por eso su gira ya cubre gran parte del 2018.

En septiembre Godspeed You! Black Emperor, lanzó Luciferian Towers, un nuevo álbum que dio seguimiento a Asunder, sweet and other distress (2015).

En total tiene siete álbumes en una carrera que inició en 1994.

Los canadiense se han caracterizado por mostrar sus opiniones en temas políticos, por lo que han estado envueltos en controversias por hacer música con alta critica a los líderes mundiales.

De gira

Ciudad de México. 13 de diciembre, Sala Corona.

Guadalajara, 14 de diciembre, C3 Stage.