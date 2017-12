Filtran fotos íntimas de Montserrat Oliver y su novia

La conductora de Mojoe, Montserrat Oliver, se une a la lista de famosas que se han sido víctimas de algún hacker, ya que en internet fueron filtradas fotos íntimas de la modelo, junto a su novia Yaya Kosikova.

Son imágenes en la que se ve a la pareja en momento privados y las cuales fueron difundidas a través del portal Dono Leaks. También se ven fotografías de ellas topless, durante sus vacaciones.

Olvier reaccionó ante las fotografías, a través de su cuenta de Instagram escribió un mensaje, donde lamenta lo sucedido y aclara que algunas de ellas están alteradas

"Me siento profundamente triste, dolida y vulnerada por el hackeo de imágenes íntimas que están ahora circulando en redes sociales. Me sumo a las mujeres que en las últimas semanas han denunciado acoso y abuso de género. La violación de mi privacidad para hacer público algo tan personal y hasta llegar a alterar imágenes para incrementar el morbo es acoso y abuso. Se que no soy la primera persona publica en el mundo a la que invaden de esta manera pero espero ser de las ultimas. Me duele que después de 30 años de carrera intachable y labor altruista sólo se quiera mirar mi intimidad. Les pido su ayuda para parar la viralización de estas imágenes y mostrar una vez más lo solidarios que podemos ser todos. Gracias"

Publimetro no compartirá las imágenes por el respeto a Montserrat Oliver Y Yaya Kosikova.

También te puede interesar: