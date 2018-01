Lady Gaga presume su figura y tatuajes en una sexy tanga

Céline has announced 26 new shows for her Las Vegas residency at The Colosseum at @CaesarsPalace, scheduled March 27th to April 18th and May 22nd to June 9th 2018. Stay tuned, tickets go on sale Friday, November 17th. Go to celinedion.com for more information. Céline ajoute 26 nouvelles dates à son spectacle au Colosseum du @CaesarsPalace à Las Vegas, du 27 mars au 18 avril et du 22 mai au 9 juin 2018. Les billets seront en vente dès le vendredi 17 novembre. Visitez le celinedion.com pour plus d’information. – Team Céline 📸 @denisetruscello #CélineDion #CélineDionVegas

