La voz de la película Coco iniciará su primera gira de conciertos

El 2018 parecer ser el año que Luis Ángel Gómez Jaramillo estaba esperando, el año en el que hará realidad su sueño de triunfar en la música y ser reconocido no solamente en México, sino en otros países.

Y es que, a pesar de haber participado el año pasado en La Voz Kids y no ganar, este reality se convirtió en la plataforma para que el cantante de 13 años prestara su voz al personaje de Miguel en Coco, la película de Disney Pixar que se convirtió en la más vista en la historia del cine en México.

Ahora, las oportunidades y las propuestas de trabajo no paran. Es por eso que Luis Ángel, ahora conocido como El Gallito de Oro, iniciará este miércoles su primera gira de conciertos, con la que recorrerá varias localidades, como Ciudad de México el 3 de febrero; Guadalajara el día 7, y Monterrey el día 18.

Asimismo, en la agenda ya tiene confirmada su visita a otras plazas del interior de la República, como Aguascalientes, Sinaloa y Sonora, entre otras, que se anunciarán en los próximos días.

Desde hace varias semanas, el joven cantante originario de Guanajuato ya se prepara para esta nueva aventura, acompañado de su mariachi y de un repertorio musical que, dice, dejará contentos a todos.

“Es un concierto con el que van a reír, van a cantar, van a bailar, vamos a traer todas las canciones de Coco, así que va a estar padrísimo”, adelantó.

A poco más de tres meses del estreno de Coco en la pantalla grande, Luis Ángel confiesa que aún no asimila completamente el giro que ha dado su vida y su carrera, así como la gran cantidad de oportunidades que se le están presentando en el camino; oportunidades que no va a desaprovechar.

“Claro que no. Mi abuelita siempre me dice que debo perseguir mis sueños hasta cumplirlos, y eso es lo que voy a hacer”, confesó.

“Y me sigo asombrando y me sigo emocionando por todo lo que ha logrado la película de Coco y lo que generó en la gente y ver que ahora todos me reconocen, es una experiencia muy bonita”, añadió el cantante.

Tan satisfactoria fue para Luis Ángel la experiencia de hacer doblaje para cine que, confiesa, es una faceta que le gustaría seguir desarrollando a la par de la música, su gran pasión, ya que empezó a cantar desde los cinco años.

De manera simultánea a su gira de conciertos que iniciará este 24 de enero en Villa Hidalgo, Jalisco, El Gallito de Oro se dará el tiempo, también, para cumplir con otros compromisos de trabajo e invitaciones.

Una de esas invitaciones es la que recibió por parte de Emmanuel y Mijares, quienes fueron sus coaches en La Voz Kids, para compartir escenario con ellos durante el concierto que ofrecerán este viernes en la Feria de León.

Fechas confirmadas

24 de enero.

Teatro del Pueblo

Villa Hidalgo, Jalisco

Teatro del Pueblo Villa Hidalgo, Jalisco 28 de enero.

Aguascalientes

Aguascalientes 3 de febrero.

MURO TNT Expo Manga Cómic

Expo Reforma Ciudad de México

MURO TNT Expo Manga Cómic Expo Reforma Ciudad de México 7 de febrero.

Teatro Galerías

Guadalajara

Teatro Galerías Guadalajara 9 de febrero.

Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa 10 de febrero.

Ciudad Obregón, Sonora

Ciudad Obregón, Sonora 11 de febrero.

Hermosillo, Sonora

Hermosillo, Sonora 18 de febrero.

Auditorio Río 70

Monterrey

