¡La primera noche de Bruno Mars en su visita a México!

Después de abarrotar la Arena Monterrey durante dos noches consecutivas en septiembre de 2014, como parte de su gira The Moonshine Jungle Tour, Bruno Mars está de regreso en tierras regias, pero ahora en un escenario más grande.

El Estadio Universitario y 35 mil personas serán testigos, este miércoles 31 de enero, del inicio de la gira 24K Magic World Tour, con la que el cantante estadounidense también visitará Ciudad de México y Guadalajara.

Un total de 70 toneladas de equipo que se trasladaron en 10 tráileres fueron instaladas en el recinto de San Nicolás por un ejército de más de 350 personas, que trabajaron durante tres días consecutivos.

“Éste es un show que está diseñado para Arena, y cuando hay techo tienes la facilidad de colgar varias toneladas de equipo. Pero cuando sales a un estadio es difícil la transición, porque nosotros debemos poner también los techos temporales para poder colgar muchísimas más toneladas de equipo respecto a las que normalmente se usan en un show de estos”, explicó Lourdes Skipsey, quien está a cargo del montaje en las tres ciudades mexicanas en donde se presentará esta gira.

“Es un show muy pesado, con una gran variedad de producción, y un gran contenido de video. El show dura alrededor de hora y media; baila y canta increíble el chavo, y estoy segura que será un gran espectáculo”, añadió Skipsey.

Sobre el escenario no se escatima en cuanto a producción. Tres pantallas gigantes y más de 100 bocinas dan prueba de ello. Sin embargo, detrás del escenario, no hay nada extraordinario en cuanto a las peticiones del artista, según palabras de Skipsey, quien ha trabajado en montajes de otros espectáculos de talla internacional como los de U2, The Rolling Stones, Metallica, Coldplay, Aerosmith y Roger Waters.

“Es bastante sencillo en comparación con otros artistas. Él sólo pidió dos camerinos, uno para él y otro para su banda, y tres oficinas, eso es todo. En el catering pidió lo normal, lo que cualquier otros artista, nada extraordinario”, reveló.

Las puertas del Estadio Universitario se abrirán desde las 17:30 horas, el acto de apertura está programado para las 20:00 horas y, una hora después, a las 21:00 tocará el turno de Bruno Mars.

Bruno Mars en números

10 tráileres

70 toneladas de equipo

350 personas de México trabajaron en la instalación del escenario, más 60 personas del equipo de Bruno Mars

100 bocinas se colocaron alrededor del escenario

3 pantallas gigantes

350 elementos de seguridad por parte de la producción

500 elementos de seguridad por parte del estadio

Bruno Mars, de gira por México

31 de enero.

Estadio Universitario

Monterrey

Estadio Universitario Monterrey 2 y 3 de febrero.

Foro Sol

Ciudad de México

Foro Sol Ciudad de México 5 de febrero

Estadio Chivas

Guadalajara

