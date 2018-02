El método que utilizará Raúl de Molina para bajar 18 kilos en 21 días

A finales del 2017, Raúl de Molina se comprometió durante el programa El Gordo y la Flaca a perder 18 kilos, por lo que ha tomado una drástica decisión.

El conductor reveló que dejará su casa y se internará en un centro en Miami donde le enseñarán a mejorar sus hábitos alimenticios, esto, durante las próximas tres semanas. Así lo dio a conocer en el programa que conduce junto a Lili Estefan

“Diciembre 31, los que me vieron les dije que iba a perder 40 libras. Me lo metí en la cabeza y dije ‘oye, ya es el momento de hacerlo’. Peso de todas formas casi 70 libras menos de cuando comenzó el programa El gordo y la flaca hace 20 años, pero hablé con mi esposa y le dije ‘no, Mili, yo tengo que hacer esto y hacerlo bien’. Me fui de la casa ayer y me metí en un lugar donde voy a estar internado por tres semanas”, explicó el famoso Gordo. Y agregó, “voy a estar allí y me van a cambiar la vida de cómo yo comer, lo que yo tengo que hacer, ejercicio… Voy a aprender”.

Finalmente dijo que seguirá al frente del programa y que ahí donde la gente podrá ver los resultados del tratamiento.

