Phil Collins ovacionado a su paso por Guadalajara

Phil Collins llegó a Guadalajara, y demostró que arriba del escenario se siente libre y más joven.

El cantante sigue añadiendo fechas en la lista para su Not Dead Yet Tour, que en este momento recorre México, y esta noche del miércoles brindó un regalo a sus fans tapatíos.

Se sumó un telonero de lujo con The Pretenders, que liderada por la cantante Chrissie Hynde, ofreció catorce temas con una muestra de sus éxitos como I'll stand by you, Forever young y Middle of the road.

Llevaba más de diez años sin pisar los escenarios y no tenía intención de volver a hacerlo, pero la presión de fans y conocidos lo hizo cambiar de opinión.

En esta ocasión, la batería corrió a cargo de su hijo adolescente Nicholas con el que ya ha tocado anteriormente.

Igualmente estarán con él músicos con los que ha trabajado desde hace años como el guitarrista Daryl Stuemer, el teclista Brad Cole, el bajista Leland Sklar o el percusionista Luis Conte.

Phil Collins demostró en la Arena VFG de Guadalajara que su voz es mejor, a la de otros cantantes de su generación.

Sin recesos y por espacio de casi dos horas, el inglés cantó sus mejores éxitos y los más recientes ante casi 9 mil personas que llenaron la Arena VFG.

Vestido de negro entró al escenario con un pausado andar y un bastón, el cantautor estuvo sentado durante todo el show, pero siempre acompañado de su grupo compuesto por 14 elementos entre músicos y coristas.

Después de unas pocas palabras en castellano como “Muchas gracias Guadalajara. ¿Están listos?".

Collins abrió el concierto con algunas de sus canciones emblemáticas: Against All Odds, y Another Day in Paradise y Missed again.





El músico mostró su buen humor durante las presentaciones de sus músicos, en especial de su hijo, el baterista de 16 años, que recibió grandes ovaciones de los asistentes.

Lo más vistoso del espectáculo fue el juego de luces y lo impecable del sonido, incluso la voz de Phil Collins no mostró ningún tipo de agotamiento. La noche terminó con temas tan emblemáticos como Sussudio y Take me home.

En Monterrey arrancó su gira, y luego de Guadalajara se despedirá de territorio mexicano el 9 y 10 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.



Fans de Phil Collins

Durante el concierto hubo asistentes especiales como Alejandro Fernández, que desde su suite número 18 acudió a presencia el concierto del músico inglés acompañado de amigos; además Alex González de Maná quien estuvo en el backstage saludando a su amigo Luis Conte que toca en la banda de Collins.

“Anoche antes del concierto de Phil Collins con el Maestro y mi gran amigo Luis Conte. Tanta historia musical juntos, un honor haber tocado y grabado con el. Excelente concierto anoche! Gracias por todo amigo! Coladito Coño!”, señaló el baterista.