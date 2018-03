Morrissey pide que no se venda carne en el Vive Latino 2018

Para Morrissey el tema del consumo de carne es de suma importancia, tanto en su vida personal como en su carrera, pues su álbum "Meat is Murder" (1985) lo deja claro, el cual ha sido el único material discográfico de The Smiths que alcanzó el primer lugar en Reino Unido.

Por esta razón, Morrissey encargó de que pedir que no se venda carne en los eventos en los que participa, pues va contra su ideología. Y esto no fue diferente en el Festival Vive Latino 2018, ya que el músico pide que no se vendan productos con carne en el Foro Sol.

Por su parte los organizadores del Festival aún no dan a conocer alguna respuesta al respecto. Pero es sabido que al no acatar la petición de Morrissey, él cancelará como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones. Cabe recordar que Morrissey canceló su presentación en el Vive Latino 2013.

