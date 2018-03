Alicia Vikander, del drama a la acción con Lara Croft

Para la actriz sueca Alicia Vikander protagonizar la cinta Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft fue un reto que le implicó una intensiva preparación física pero también actoral, pues es la primera ocasión que interpreta a una heroína de acción.

La ganadora del Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 2016 por película La chica danesa dejó atrás el drama para convertirse en la mujer invencible de los videojuegos.

Por lo que la actriz de 29 años de edad explicó su cercanía con el personaje y su desarrollo en la historia.

¿Cómo te preparaste para este personaje?

“Fueron cuatro meses en los que estuve entrenado y durante las filmaciones me levantaba a las cinco de la mañana para hacer diversas actividades físicas como escalar, nadar, boxear, practicar artes marciales pero realmente hice de todo. Tuve que dar todo de mi parte, quería que fuera lo más realista posible, dándole un lado humano, con cierta ternura. Lara es una mujer que le pasa de todo pero eso la hace más fuerte”.

¿Qué fue lo que más te costó trabajo?

“Yo creo que el boxeo nunca había hecho eso antes pero conocí algunos de los más increíbles profesionales que me enseñaron a tratar de ser lo mejor posible en unos pocos meses. Como actriz sueles entrar a una película y aprender algún talento, puede ser tocar un instrumento, un idioma o aprender a boxear. Traté de aprender lo más posible y se los mostraba todo el tiempo”.

¿Por qué decidiste interpretar un personaje como Lara Croft?

“Me gustan los video juegos desde que tenía 10 años y veía al personaje de Lara Croft y me encantaba; después Angelina Jolie me sorprendió con su actuación y no lo dudé ni un segundo. Es algo muy diferente a lo que había hecho antes pero me gusta hacer historias increíbles y tener las oportunidad de hablarle a una nueva generación.

¿Qué es lo que hace diferente este nueva versión de Lara Croft a las anteriores?

“La nueva producción trató de mantenerse fiel a la historia y honrar al personaje para que los seguidores no sintieran que era una representación injusta pero lo que sí hicimos es darle un lado humano al personaje y un tono más realista a este universo”.

¿Crees que el personaje de Lara Croft es un ejemplo para las mujeres?

“Por supuesto y es es gratificante poder ser una portavoz del poder femenino y sentir una relación emocional con algún personaje, por ejemplo yo me he relacionado mucho con éste y estoy feliz de que este tipo de historias muestren el valor de la mujer y lo mejor es que la gente está hambrienta de estas cintas. Estamos viendo una nueva era”.

¿Qué es lo que más te gusta del Lara?

“Creo que como joven es bastante testaruda, pero eso es algo que me gusta de ella porque nunca se da por vencida”.

Actualmente la mujer está alzando la voz y mostrando su inconformidad ¿Qué opinas al respecto?

“Creo en el empoderamiento femenino y con el tiempo se han visto varios cambios, pues las mujeres han empezado a ser más reconocidas. Me parece que la gente ya está más abierta a escuchar”.

Alicia Vikander estuvo en México para presentar la cinta y mencionó que le encanta este país.

“He estado varias veces a México, la más reciente fue en diciembre pasado porque me encantan las playas mexicanas para surfear”.

La cinta…

Es la historia de una joven intrépida que pierde contacto con su padre cuando él va en busca de una misteriosa pista en una isla japonesa, sin importarle el futuro incierto que esto representa.

