Franco Escamilla aprovecha sus “15 minutos de fama”

Nacido en Cuautla, Morelos, pero regiomontano por adopción y convicción, así se siente Franco Escamilla al hablar de sus orígenes, por eso no puede ocultar su emoción al repetir este año la hazaña lograda durante 2017, de realizar una serie de ocho presentaciones en el Auditorio Pabellón M con localidades prácticamente agotadas.

“Es muy emocionante y es un placer porque artísticamente aquí nací, todo lo que he hecho en cuanto a música y comedia ha sido aquí en Monterrey. Así que me encanta la idea de pensar que en estos días no voy a viajar, me voy a quedar en mi casa, saldré a trabajar y regreso a dormir a mi casa, como en los viejos tiempos”.

“El año pasado fue una locura estar aquí en el Auditorio Pabellón M, fue una gran bendición, y puedo decir que más que reto, es un deleite, es un gozo enorme hacer temporada en Monterrey porque nada como presentarse en casa”, declaró en conferencia de prensa el conocido como Rey de los standuperos.

“No soy el rey de los standuperos, sólo soy un comediante más que está de moda, estoy en mis 15 minutos y los pienso aprovechar, nada más… Claro, hay modas que duran como 10 años, espero y ésta sea una de ellas”, expresó entre risas.

Después de haber llevado su gira a toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, e incluso, Japón, Escamilla reveló que su siguiente meta es recorrer Oceanía, lo cual quedó pendiente “por problemas de visa”.

Franco Escamilla de regreso en Monterrey

8 funciones ofrecerá Franco Escamilla en el Auditorio Pabellón M, del 19 al 27 de abril, como parte de su gira R.P.M. Aún quedan algunos boletos, sólo del 20 y 21 de abril, y están disponibles en taquillas y por Internet a través de Ticketmaster.

