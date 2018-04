Los iberoamericanos suplimos la falta de presupuesto con creatividad: Eugenio Derbez

Daniela Vega y Eugenio Derbez son dos talentos iberoamericanos que han sido reconocidos por el Hotel Xcaret, ubicado en la Riviera Maya, por su valiosa contribución al cine iberoamericano . Ambos participaron en el pasado premio Óscar como presentadores y así representar a a la comunidad latina.

Daniela ha tenido un gran año gracias a la cinta Una mujer fantástica, la cual protagoniza, mientras que Eugenio se sigue abriendo puertas en Hollywood, muestras de ello en su última película hombre al agua.

Previo a los Premios Platino que se llevarán a cabo el próximo domingo, Daniela y Eugenio fueron reconocidos por el premio Xcaret. Vega, al recibirlo, la actriz chilena mencionó:

"Yo he venido a mostrar mis colores y mezclarlos con las colores de ustedes, y me di cuenta que hay muchos colores que tenemos que mostrar. Y me di cuenta que así como el guacamayo vuela y así como el piececito nada en esos colores, nosotros podemos convertirnos en esos colores", y agregó "yo sólo tengo tres preguntas hoy: ¿dónde están los límites de nuestra empatía?, ¿podemos o no ampliar los límites del reconocimiento?, ¿seremos capaces de amar y de encontrar flores abajo de la nieve?"

Por su parte, Eugenio Derbez resaltó, "Amo el cine y amo a mi país y justo hoy estamos combinando las dos cosas", asimismo agradeció a los Premios Platino por el esfuerzo de dar a conocer y difundir el cine que se hace en Iberoamérica. Además resaltó la creatividad que hay en el cine de la región.

"En este tiempo donde hay tanto odio, en donde en vez de unirnos quieren crear muros, creo que es importante combatirlo con arte e ingenio, y es por eso que he tratado hacer mis propias películas. No me encanta producir, me gusta más la parte creativa, pero al producir tengo más poder, en Un hombre al agua, cambiamos el género de el personaje que interpretó porque me cansé de ver que al latino en Hollywood de siempre, el pandillero, narcotraficante o en el mejor de los casos un jardinero. Esto cambiando esto desde mi trinchera".

Y finalizó, "los iberoamericanos no tiene los presupuestos que tiene Hollywood, pero hacemos películas maravilloso porque suplimos la falta de presupuesta con creatividad y esa es la arma más fuerte que tenemos los iberomaericanos".

