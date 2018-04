Por esto corrieron a 'Lapizito' y a 'Lapizin' del programa Hoy

Diversos espectadores del programa "Hoy" se dieron cuenta de la ausencia "Lapizito" y "Lapizin" en las emisiones de la semana pasada, por lo que surgió el rumor que habían sido vetados del matutino.

Y es que desde hace unos días los payasitos ya no forman parte del elenco del programa, pues la productora Magda Rodríguez confesó al diario Basta la verdadera razón por la que ya no está es debido a que no fueron amables.

"Ellos salieron porque no fueron amables con mi público y cuando la gente no es amable con mi gente, yo decido y opté por terminar esta sección, que aclaro que no tiene nada qué ver con el presupuesto. No quiero decir que fueron groseros con el público que los iba a ver y quienes les pedían tomarse fotos, simplemente no fueron amables", mencionó la productora.

Por lo que "Lapizito" y "Lapizin" regresaron a Monterrey al programa "Acábatelo" conducido por Mario Bezares en Multimedios.

